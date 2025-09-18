Emitieron una alerta amarilla en una parte de Chubut por lluvias muy intensas

Un sector de la provincia del Chubut estará bajo alerta amarilla por lluvias muy intensas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos y reducción de visibilidad.

Se espera que la región experimente lluvias persistentes de distinta intensidad, con acumulados estimados entre 20 y 30 milímetros —aunque podrían superarse en sectores puntuales—; las precipitaciones serán más intensas en zonas elevadas, donde no se descarta la combinación de lluvia y nieve.

La contingencia climática se presentará durante la tarde del jueves 18 de septiembre, pudiendo continuar durante algunas horas después, pero en menor intensidad y lejos de la alerta amarilla.

El único sector afectado será la cordillera de Cushamen y no se descarta que el mal tiempo impacte en zonas aledañas.

En ese marco, también está previsto que haya temperaturas muy bajas. La mínima registrará solamente 5° con ninguna probabilidad de presentarse viento intenso y, ya hacia la tarde, la máxima alcanzará los 7° con ráfagas del sector oeste soplando a una velocidad entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el viernes, el SMN anunció que se sentirá el frío aun más considerando que a la madrugada habría -1° con cielo mayormente nublado al igual que por la mañana, pero con 5°. Ya en la segunda mitad del día, regresarían las lluvias aisladas con máxima de 9° que tendrá un brusco descenso para rondar los 2° con las mismas condiciones climáticas.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar de circulación todo tipo de objetos que impidan que el agua escurra o circule.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Informarse por los medios de comunicación.

De acuerdo al anticipo del pronóstico del tiempo, el 18 de septiembre iniciaría con lluvias en las primeras horas que se mantendrían hasta la mañana con una mínima de 7° con ráfagas a baja velocidad corriendo entre 42 y 50 km/h. Por la tarde, aumentará a 10° y ya sin precipitaciones, extendiéndose esta condición climática hasta la noche con 9°.

