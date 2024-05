Emergencia climática: “Si el fiscal Olazábal no impulsa la acusación en este juicio, lo van a denunciar ante el Consejo de la Magistratura”

Según expresó el defensor de los empresarios Julián Astiz y Roberto Monasterolo, Fabián Gabalachis, en el juicio no podrá demostrarse que hubo “una defraudación por 900.000 dólares”, tal como planteó el ex fiscal y actual ministro de Justicia, Héctor Iturrioz, ya que no hubo una pericia contable para determinar ese monto.

“Eso es conforme como lo quieran leer -refutó el abogado, en diálogo con Actualidad 2.0’-. Si estamos en presencia de una estafa y esta gente no hizo los trabajos, podemos hablar de un monto. Pero en concreto, no podemos hablar de ningún monto porque la Fiscalía no solicitó el ABC de estas causas, que es la realización de la pericia contable, a los fines de determinar el monto. Así como Iturrioz dice 900, yo puedo decir 50 ó 0 porque no tenemos una una pericia contable que establezca un monto”.

Además, cuestionó que el ex fiscal intentó hacer la pericia terminada la etapa anterior al juicio, lo que ya no es posible.

Al mismo tiempo, criticó que en el caso se generó una gran expectativa por la acusación, pero genera desconfianza ante lo ocurrido con los fiscales que reemplazaron a Iturrioz y pretendieron desistir de la acusación a los ex funcionarios, por lo que fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura.

“Ahora tenemos un tercer grupo de fiscales que con el diario del lunes, saben que si desestiman la causa la van a pasar mal porque van a ser denunciados, por lo que insisten en la realización de este juicio que estamos tratando de terminar”.

“Yo no digo que el fiscal esté actuando bajo presión -aclaró-, lo que digo es que si el Dr. Olazábal mira para los costados, necesariamente tiene que ver que de no insistir en la acusación, la misma consecuencia que sus colegas, que fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Es un hecho que está a la vista. Quien no impulsó la acción fue denunciado, lo que me lleva a pensar que a este fiscal le pasará lo mismo”.

SIN PRUEBAS CONTRA SUS DEFENDIDOS

En su argumentación, Gabalachis consideró satisfactorio el resultado del juicio hasta el momento, para los intereses de sus defendidos. Sobre Astiz, dijo que hasta ahora no se pudo demostrar que sea propietario o apoderado de la empresa Astoil, mientras que de Monasterolo sí se acreditó su pertenencia a la empresa Golfo San Jorge, pero consideró que no hay pruebas de que la firma haya cometido un delito.

“Lo que hubo en un principio fue cierto desorden -afirmó-, porque el municipio convocó a empresas y particulares a prestar ayuda en la emergencia climática que estaba atravesando la ciudad, pero un mes después empezó a fijar condiciones, como la elaboración de partes sobre los trabajos realizados”.

En ese marco, explicó que “lo que se discute en el juicio es si esos partes posteriores reflejan los trabajos realizados efectivamente o si fueron creados con el fin de estafar al municipio. A mi criterio, eso no ocurrió ni ha sido demostrado hasta ahora en el juicio”.

Por otra parte, respecto de los dichos de Iturrioz en torno a la vinculación societaria entre Abel Boyero, ex secretario de Infraestructura y Roberto Monasterolo, Gabalachis indicó que ese posible vínculo no complicaría en nada la situación del empresario.

“La hipótesis de la Fiscalía es que Monasterolo tiene intervención en dos empresas -reseñó-. Una es golfo San Jorge y la es SAI. Hasta ahí no hay ningún misterio, pero la discusión es si Boyero tiene tiene participación en esa empresa, algo que a mí no me consta tampoco es algo que debo responder. Es algo que tendrá que dilucidar el fiscal y en todo caso es un tema de Boyero, algo de lo que yo no puedo hablar porque no lo represento, pero en todo caso ese posible vínculo no complica la situación de mi defendido”.