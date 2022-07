"Se detecta un exceso en los lugares de detección y sobre todo en ausencia de contenido en las situación de detención", sintetiza Javier Francisco, Secretario Penal de la Defensoría General de Chubut, mencionado que al lunes 27 de junio había detenidas 645 personas en relación a una capacidad de 625, con lo cual se determina un excelente de 20 personas. Mirá la entrevista en la Fan Page de ADNSUR.

"Un 28.5 % están detenidas en comisarías que en principio no cuentan con las condiciones materiales ni de servicios para alojar a personas privadas de la libertad. En principio porque los lugares que están en condiciones para alojarlos no se dan la capacidad total. No solo se trata de darles alojamiento, sino poder darles tratamiento penitenciario, comunicación familiar y que la detención tenga un sentido constitucional que es la reinserción social"

"En principio son alojados en las comisarías como una situación transitoria, pero habida cuenta de la superpoblación puede transformarse en permanente", apuntó.

La Defensa Pública acompaña casi al 95% de las personas que están detenidas en Chubut.

"La población penitenciaria viene aumentando año a año por una gran cantidad de factores. Actualmente no estamos en el máximo pico pero nos vamos moviendo hacia arriba".

"Las cárceles de la provincia se encuentran al máximo de sus posibilidades y excedidas y eso no solo implica tener una cama, sino contar con condiciones mínimas de detención como aseo, cómoda en un lugar acorde"

Trelew es la ciudad de la provincia que mayor cantidad de detenidos tiene, con 320 personas. Es decir que casi el 50 % de los detenidos de la provincia se alojan en esa ciudad.