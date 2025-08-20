Emanero y Valentino Merlo se presentan en Chubut: fechas, lugar y cómo hacer para verlos

La ciudad de Trelew será sede de un acontecimiento inédito: la “Experiencia Telebingo”. El evento, presentado oficialmente en una conferencia conjunta entre la Municipalidad y Lotería del Chubut, tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre en el predio deportivo del Club Huracán, en coincidencia con la 12.ª Fiesta del Pingüino.

Se trata de una propuesta que combina entretenimiento, sorteos y espectáculos en vivo. Durante el fin de semana se llevarán a cabo dos Telebingos consecutivos. Cada jornada pondrá en juego un automóvil 0 kilómetro, además de importantes premios en efectivo: 3.000.000 de pesos en la tercera ronda, 2.000.000 en la segunda y 1.000.000 en la primera.

El predio contará con food trucks, juegos interactivos, experiencias sonoras y actividades para toda la familia. En materia artística, la grilla incluye al reconocido rapero y cantante Emanero, quien se presentará el sábado, y al rosarino Valentino Merlo, que será el número central del domingo. También formarán parte Yoshva y Sudestada, completando un cartel pensado para todos los públicos.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó la importancia de esta apuesta: “Experiencia Telebingo es una muestra de que el Telebingo volvió para quedarse. Estamos llevando este producto a toda la provincia y le debíamos a Trelew un gran evento”. Además, subrayó el carácter histórico de la iniciativa al remarcar que, por primera vez, se realizarán dos sorteos en un mismo fin de semana.

Los cartones tendrán un valor de 20.000 pesos por sorteo, aunque se lanzó una promoción especial: con 30.000 pesos se podrá participar en ambas jornadas. Además, la compra anticipada otorga acceso al predio para disfrutar de los shows en vivo.