Emanero y Valentino Merlo llegan a Chubut para la primera edición de "Experiencia Telebingo"

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, anunció la realización del evento “Experiencia Telebingo” que tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 de septiembre en la ciudad de Trelew.

La propuesta se enmarca dentro de la 12ª edición de la Fiesta del Pingüino y se presenta como un acontecimiento histórico para la institución, ya que por primera vez se llevarán a cabo dos sorteos consecutivos del Telebingo.

El encuentro se desarrollará en el Predio Deportivo del Club Huracán y combinará sorteos con actividades culturales y recreativas. El cierre de cada jornada estará acompañado de espectáculos musicales: el sábado se presentará el rapero y cantante Emanero, mientras que el domingo el show estará a cargo del vocalista rosarino Valentino Merlo.

El presidente del IAS, Ramiro Ibarra, explicó que se trata de un desafío innovador que busca ampliar la propuesta del Telebingo tradicional. “Queremos mostrar todo lo que hace Lotería, cómo nos vinculamos con el juego en línea, con el juego responsable y con dinámicas interactivas”, sostuvo. Además, detalló que habrá una carpa destinada exclusivamente a juegos para mayores de edad con pantallas inteligentes y propuestas de entretenimiento vinculadas a la actividad de Lotería.

El ingreso al evento se realizará únicamente con el cartón del Telebingo, que habilita tanto la participación en los sorteos como el acceso al predio y las actividades.

Los sorteos

Durante el fin de semana se pondrán en juego importantes premios. El sábado 20, en el sorteo N° 989, y el domingo 21, en el sorteo N° 990, se entregará en la Cuarta Ronda un automóvil 0 kilómetro en cada jornada. Además, se otorgarán premios en efectivo: 3 millones de pesos en la Tercera Ronda, 2 millones en la Segunda y 1 millón en la Primera Ronda.

El valor del cartón para participar en uno de los sorteos es de 20.000 pesos. Quienes deseen participar de ambos sorteos podrán adquirir la promoción especial de un cartón por 30.000 pesos, que habilita la participación en las dos jornadas.

Un atractivo adicional en la Fiesta del Pingüino

La 12ª edición de la Fiesta del Pingüino contará así con un atractivo extra para vecinos de Trelew y visitantes de toda la provincia. La propuesta busca consolidar al Telebingo como uno de los programas más convocantes de Lotería del Chubut, combinando la expectativa de los sorteos con un marco de entretenimiento masivo.

El evento también se presenta como una plataforma para difundir el concepto de juego responsable, una de las líneas de trabajo que el IAS promueve en toda la provincia. “La Experiencia Telebingo busca integrar diversión, premios y concientización, mostrando que el juego puede desarrollarse en un marco cuidado y responsable”, destacó Ibarra.

La expectativa en torno al encuentro es alta, tanto por la magnitud de los premios como por el hecho de que se trata de una modalidad inédita para el Telebingo, que por primera vez se extenderá durante dos días consecutivos.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.