Eliminaron los boletines en las escuelas primarias de una provincia patagónica

El Consejo Provincial de Educación de Río Negro tomó la decisión reemplazar los boletines en las escuelas por los informes con la trayectoria del estudiante, lo que generó muchas polémicas a nivel político, ya que se dejarán de utilizar las notas numéricas para evaluar a los alumnos.

La Resolución N° 2839, firmada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Angélica Portales, comunica que “queda sin efecto” el “Boletín de calificaciones de la Educación Primaria” con cortes evaluativos bimestrales para las áreas de Lengua y literatura, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Extranjera.

Además, habrá cortes evaluativos cuatrimestrales para las áreas de Educación Artística y Educación Física.

La decisión no trajo buenos comentarios por parte del legislador provincial Juan Martin, del partido Juntos por el Cambio, quien fue muy criticó con esta medida.

“Río Negro eligió el camino de la mediocrización. Hace unas semanas vimos como Formosa permitía que los alumnos pasen de año con 19 previas, o como en Entre Ríos prohibían calificar con menos de 4. Ahora, la provincia de Río Negro decide sumarse a este camino de bajar el nivel educativo”, declaró.

Y agregó: “Cambira los boletines por un mecanismo llamado de ‘apreciación de la trayectoria’, que en lugar de evaluar si los chicos aprendieron de matemáticas, lengua o geografía pone la mirada sobre una generalidad muy poco específica. Se está perdiendo un instrumento que servía para premiar el esfuerzo, pero también para tener un parámetro concreto del funcionamiento del sistema educativo”.

“El camino es plantear la emergencia educativa, tal como propusimos a través de un proyecto. Necesitamos que se defina que la educación es prioritaria, que se hagan planes concretos para recuperar los contenidos que no se pudieron dictar con las escuelas cerradas, para revincular a los chicos que todavía no volvieron a la escuela y no manipular el sistema para hacer como que no pasó nada”, concluyó.