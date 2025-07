El presidente Javier Milei firmó un decreto que elimina el feriado nacional del 27 de junio, conocido como el "Día del Trabajador del Estado", establecido por la Ley Nacional N.º 26.876.

Esta medida, oficializada este jueves, obliga a los empleados públicos de organismos nacionales a prestar servicios con normalidad en esa fecha, aunque el día no será considerado hábil para el cómputo de plazos legales, buscando fortalecer la cultura del trabajo y la eficiencia del Estado.

El Gobierno argumenta que con 19 feriados nacionales en 2025, Argentina tiene una de las mayores cantidades de días no laborables en el mundo, y considera inadecuado que los empleados públicos no trabajen mientras el resto de la población mantiene sus actividades.

En la provincia de Chubut la situación es diferente. Allí, el 27 de junio se mantiene como feriado provincial en virtud de la Ley Provincial N.º 528, sancionada por la Legislatura local.

Esta normativa declara el 27 de junio como "Día del Trabajador del Estado" para el personal de la Administración Pública provincial que no cuente con un día festivo específico. La ley provincial adhiere a la Ley Nacional N.º 26.876 y conmemora el Convenio N.º 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1978, que establece condiciones dignas de trabajo y negociación colectiva para empleados públicos.

