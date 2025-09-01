El turismo de compras de los argentinos en Chile se transformó en una actividad muy popular debido a la proximidad geográfica y a las diferencias en precios y disponibilidad de productos.

Muchos argentinos cruzan la frontera principalmente hacia ciudades como Santiago, Puerto Montt, Punta Arenas, Coyhaique y otras zonas de la Patagonia chilena para adquirir productos tecnológicos, ropa de marca, cosméticos, vinos y productos gourmet, aprovechando la percepción de mejores precios y mayor variedad.

Además, la estabilidad económica y la calidad de los productos en Chile contribuyen a que esta modalidad turística sea atractiva para los visitantes argentinos.

Este fenómeno también genera un importante impacto económico en las zonas fronterizas y en los centros comerciales chilenos, que adaptan su oferta para satisfacer la demanda extranjera. Los turistas argentinos suelen combinar sus compras con actividades recreativas, gastronomía y visitas a atractivos naturales, consolidando así un turismo cruzado que favorece tanto al comercio como al sector turístico chileno. Sin embargo, es relevante destacar que las variaciones en el tipo de cambio y las políticas aduaneras pueden influir en la afluencia de turistas argentinos interesados en las compras.

POR QUÉ CADA VEZ MÁS ARGENTINOS VIAJAN A PUNTA ARENAS

En los últimos años, la ciudad chilena de Punta Arenas se consolidó como un punto neurálgico para el turismo de compras de argentinos, especialmente aquellos provenientes de la Patagonia argentina. Lo que comenzó como una búsqueda de ropa y productos tecnológicos con precios más accesibles, se transformó en una práctica habitual también para adquirir electrodomésticos de línea blanca.

Refrigeradores, hornos eléctricos y lavarropas ahora forman parte del repertorio de productos que turistas argentinos buscan en las tiendas locales, atraídos por sus valores competitivos y las promociones vigentes.

El fenómeno no es casual. Según detalló Diario Nuevo Día, la diferencia de precios, sumada a la cotización favorable del peso chileno frente al peso argentino y la posibilidad de acceder al beneficio de tax free para turistas extranjeros, convierte a Punta Arenas en un destino estratégico para quienes desean equipar y renovar su hogar.

Desde Río Gallegos, El Calafate y otros puntos de la provincia de Santa Cruz así como también desde Comodoro Rivadavia (Chubut), familias enteras se organizan para realizar un viaje que, aseguran, compensa no solo por la oportunidad de compra sino también por la variedad y calidad de productos que encuentran en los comercios locales.

FALABELLA Y SU ROL EN EL ATRACTIVO COMERCIAL DE CHILE

Un relevamiento realizado en la reconocida tienda Falabella evidencia claramente esta preferencia. Los precios en chile son notablemente más bajos, incluso cuando se traduce el costo a moneda argentina, considerando el tipo de cambio vigente. Esta realidad ya comienza a ser un factor decisivo para que muchos opten por cruzar la frontera.

Por ejemplo, las heladeras se venden en un rango muy accesible si se comparan con los valores argentinos. Algunas opciones destacadas incluyen:

Midea básico: $249.990 CLP, equivalente a aproximadamente $416.650 ARS.

Midea modelo superior: $259.990 CLP ($433.316 ARS).

LG gama media: $299.990 CLP ($499.983 ARS).

LG gama alta: $369.990 CLP ($616.650 ARS).

Samsung gama media: $359.990 CLP ($599.983 ARS).

La opción más económica, una heladera Mademsa, que cuesta $209.990 CLP ($349.983 ARS).

Estas cifras resultan, en promedio, más competitivas que las que se encuentran en los comercios de la Patagonia argentina, donde las diferencias impositivas y la inflación influyen en valores mucho más elevados.

NO SOLO HELADERAS: HORNOS Y LAVARROPAS EN PROMOCIÓN

Pero la oferta en Punta Arenas no se limita a refrigeradores. En la misma tienda, otros electrodomésticos de alta demanda también están en promoción y aprovechan la afluencia de argentinos.

Por ejemplo:

Un horno eléctrico Wurden está disponible por $84.990 CLP, lo que representa alrededor de $141.650 ARS.

Lavarropas LG, líder en el mercado, se puede conseguir por $379.990 CLP, es decir, cerca de $633.316 ARS.

Los comerciantes locales subrayan que los precios en Chile siguen siendo “más convenientes en algunos rubros, especialmente línea blanca y tecnología”, lo que alimenta el flujo constante de turistas que llegan con la intención específica de realizar estas compras.

PUNTA ARENAS, UN POLO DE CONSUMO REGIONAL EN PLENA EXPANSIÓN

Este movimiento tiene un impacto socioeconómico interesante. Punta Arenas no solo se reafirma como un centro de consumo regional, sino que también aumenta la circulación en su economía local. Las visitas de argentinos que vienen a equipar sus hogares significan mayor actividad comercial en la ciudad, incrementando la oferta de servicios y productos.

Para muchas familias patagónicas, planificar un viaje a Punta Arenas se ha convertido en un hábito anual o semestral. Más allá del placer turístico, el objetivo principal es aprovechar esta oportunidad para adquirir productos que, en su lugar de residencia, tendrían un costo mucho más alto. La combinación de promociones de temporada, rebajas especiales de tiendas como Falabella y el atractivo del tax free hacen que la balanza comercial informal se incline claramente a favor del turista comprador argentino.

No obstante, y a pesar de las ventajas visibles, tomar la decisión de cruzar implica considerar ciertos factores. Costos adicionales de transporte, alojamiento y alimentación suman al presupuesto final. Por eso, muchos optan por viajes organizados o en grupo que distribuyen estos gastos, aumentando aún más la conveniencia.

Además, la planificación se vuelve crucial para no exceder los límites legales aduaneros, evitando problemas en el retorno con los productos adquiridos.