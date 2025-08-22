Electrodomésticos en Tierra del Fuego: cómo ahorrar hasta un 40% y qué productos se pueden comprar

En un movimiento estratégico para dinamizar la economía y ampliar el acceso a bienes tecnológicos en Argentina, el Gobierno nacional implementó una nueva medida que otorga a los consumidores un ahorro significativo en la compra de electrodomésticos y productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego.

Esta iniciativa, oficializada mediante la Resolución 5727/2025 y fiscalizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca fortalecer la industria local y fomentar el comercio electrónico con un sistema novedoso y beneficioso para el consumidor final.

La nueva normativa forma parte del Régimen de Envíos Simplificados y fue diseñada para facilitar la compra directa de productos fabricados en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Este esquema permite a los consumidores de todo el país adquirir artículos tecnológicos y electrodomésticos con beneficios impositivos importantes, principalmente la exención del 21% del IVA, lo que se traduce en un ahorro de hasta un 40% en el precio final.

La resolución reglamenta la compra online exclusivamente a través de los sitios oficiales de fabricantes adheridos, eliminando intermediarios y la necesidad de grandes cadenas comerciales o supermercados para la venta de estos productos con descuentos fiscales.

CUÁLES SON LOS PRODUCTOS QUE SE PUEDEN COMPRAR EN TIERRA DEL FUEGO

El régimen incluye un catálogo de más de 40 productos tecnológicos y electrodomésticos fabricados o ensamblados en Tierra del Fuego, tales como:

Afeitadoras

Aire acondicionado

Amplificador-sintonizador

Aspiradoras

Batidoras

Cafeteras

Cajas acústicas

Caloventores

Cámaras fotográficas digitales

Cartuchos electrónicos para juegos electrónicos de video

Cassettes de audio

Cuchillo eléctrico

Depiladora

Despertadores

Ecualizador

Equipos de radiocomunicaciones móviles celulares

Freidores

Hornos microondas

Juegos electrónicos de video con cassettes intercambiables y cassettes electrónicos con juegos de video

Juegos electrónicos sin calculadoras

Lavarropas

Módems

Monitores

Multijugueras

Notebook y netbook

Picadoras

Procesadora de alimentos

Radio reloj

Radioreceptores portátiles

Receptor de televisión

Receptores de radio

Receptores/Decodificadores integrados (IRD) de señales de video codificadas — set top box

Relojes electrónicos

Soportes de lectura óptica

Tablet PC

Televisores

Videocámaras

Videocassettes, videograbadores, videoreproductores

Radios, radiograbadores, grabadores-reproductores de audio, centros musicales, walkman, compact disc, sistemas y/o equipos de audio en general, bandejas cassetteras, bandejas giradiscos, grabadores/reproductores de cassette, parlantes

Cada operación tiene un tope máximo de US$ 3.000, sin límite de peso por envío, y la entrega se realiza de forma directa al domicilio del comprador, garantizando transparencia y control por parte de Aduana.

BENEFICIOS FISCALES Y CONTROL ADUANERO PARA UN AHORRO REAL

La clave del beneficio fiscal radica en la posibilidad que tienen los fabricantes fueguinos de vender sin intermediarios y sin cobrar el IVA del 21%. Esto reduce considerablemente el precio para el consumidor y fortalece la producción local al aumentar la demanda directa desde el consumidor final.

ARCA cumple un rol fundamental en el control y fiscalización del régimen, supervisando tanto la aplicación correcta del beneficio impositivo como la logística de los envíos, para evitar fraudes o incumplimientos. Para asegurar la transparencia, los productos alcanzados por el beneficio están claramente identificados en las plataformas web oficiales de cada empresa participante.

Esta medida también está alineada con la Resolución 286/2025, que incluye el listado detallado de artículos que pueden adquirirse bajo el régimen, complementando así un marco normativo completo y claro para todas las partes involucradas.

CUÁNTO AHORRO SI COMPRO UN ELECTRODOMÉSTICO DESDE TIERRA DEL FUEGO

Según iProfesional, para comprender la ventaja real que representa esta medida, basta con observar precios comparativos de mercado antes y después de la aplicación del régimen. Un relevamiento realizado sobre artículos populares en plataformas como Mercado Libre refleja ahorros significativos que pueden cambiar el panorama del consumo tecnológico en Argentina:

Aire acondicionado split (3.000 frigorías): En el mercado tradicional, estos equipos se venden alrededor de $1.069.999, mientras que bajo el nuevo sistema podrían conseguirse en un rango estimado entre $590.000 y $710.000, lo que podría representar un ahorro de hasta $480.000 según las características del modelo y la marca.

Smartphones de gama media (128 GB de memoria): Su precio promedio en tiendas convencionales ronda los $410.999; sin embargo, con el beneficio impositivo se estima que podrían costar aproximadamente $350.000.

Televisores de pantalla grande: En locales físicos, los precios fluctúan entre $690.000 y $795.000, pero bajo el esquema fueguino podrían adquirirse por un valor cercano a $560.000.

Otros productos incluidos en el listado, como lavarropas, microondas y relojes inteligentes, también experimentan reducciones de precio que potencian la accesibilidad para una mayor cantidad de argentinos.

Este nivel de ahorro no solo favorece la economía de los hogares, sino que también alienta la actualización tecnológica de los mismos, generando un efecto positivo sobre la calidad de vida y la inclusión digital en todo el país.

La implementación de esta nueva modalidad comercial refuerza a Tierra del Fuego como un polo productivo clave en la industria tecnológica y electrónica nacional. Desde su condición de Área Aduanera Especial, el territorio fueguino recibe estímulos especiales para incentivar la radicación, producción y exportación de bienes, que ahora encuentran un motor adicional de crecimiento interno gracias al comercio electrónico con beneficios fiscales.