El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo elecciones en todo el país. En Chubut hay 485.052 personas habilitadas para participar de los comicios, donde se elegirán a los próximos diputados nacionales y, además, podrán manifestarse a favor o en contra de la eliminación de los fueros.

En algunas localidades también se definirán representantes populares en el Consejo de la Magistratura y la modificación de la carta orgánica municipal.

El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio, informó este martes la serie de multas económicas por incumplimiento de obligaciones cívicas con respecto al acto electoral del próximo domingo 26 de octubre.

Allí indicó que, por no justificar la no emisión del voto en la categoría de diputados nacionales, hay una multa muy leve de entre 50 y 500 pesos; pero, en cambio, respecto a categorías provinciales —infracción del artículo 174 del Código Electoral Provincial— como es el caso del referéndum y el Consejo de la Magistratura, la multa es de medio JUS (unidad de medida judicial), que hoy equivale a 30.000 pesos.

Además, remarcó que en el caso de autoridades de mesa que no se presenten el domingo a cumplir con su obligación —infracción del artículo 175 del Código Electoral Provincial— se determinó que la multa será de tres JUS, es decir, unos 180.000 pesos a valores vigentes hoy, que luego se van actualizando con el tiempo.

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO VOTAR

El Código Electoral exige que el trámite por no emisión del voto se realice dentro de los 60 días posteriores a la elección, y luego del 26 de octubre, la Secretaría Electoral difundirá la manera de justificar y de cómo pagar la multa correspondiente.

Si no se presenta una justificación válida en ese plazo, el ciudadano será incluido en un registro de infractores y podrá ser sancionado económicamente o quedar inhabilitado para ciertos trámites.

Están habilitados para justificar la ausencia quienes se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar de votación, enfermos o imposibilitados por motivos de fuerza mayor. También pueden justificar los mayores de 70 años o jóvenes de entre 16 y 17 años si optaron por no votar.

Si la justificación es aceptada, el votante es dado de baja del registro de infractores. Si la justificación es rechazada, se deberá abonar la multa establecida.

El ciudadano que no regularice su situación no podrá realizar gestiones en organismos públicos por un año, ni ser designado para cargos públicos durante tres, salvo que pague la multa.