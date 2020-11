ESTADOS UNIDOS - Shakira se sumó a la larga lista de celebridades que expresaron su opinión respecto a las elecciones en los Estados Unidos. Al igual que sus colegas Billie Eilish, Taylor Swift, Madonna, Cardi B y Lady Gaga, la colombiana volvió a oponerse, a través de sus redes sociales, a una relección de Donald Trump.

“Hoy es el último día de elegir lo que deseamos para el futuro de los jóvenes latinos”, dijo Shakira en su cuenta de Twitter. En ese sentido, indicó: “Los latinos somos una comunidad que está creciendo rápidamente, con millones de jóvenes a los que debemos garantizar una educación de calidad e igualdad de oportunidades”.

La colombiana resaltó algunas de las propuestas de Joe Biden y le pidió a la comunidad que elija al candidato demócrata. “De acuerdo a lo que he investigado, Biden propone un salario mínimo de $15, bajadas pagadas por enfermedad o por Covid, y universidad pública gratis a las familias que ganen menos de $125k”, destacó la compositora.

La postura de la artista dividió las aguas entre sus seguidores, que se volcaron a comentar masivamente su posteo. El tuit lleva más de seis millones de “me gusta” y miles de diversas opiniones.

Esta no es la primera vez que se muestra en contra de las políticas del actual Presidente. “Donald Trump ha demostrado que no es la persona adecuada para liderar los Estados Unidos. La bondad y la empatía deben ganar esta vez, y depende de personas de todas las edades hacer su parte”, escribió en Twitter en agosto.

Durante estos meses, muchos referentes del mundo del espectáculo se metieron en la contienda política de EEUU. Una de las posturas más resonantes fue la de Lady Gaga. La diva no solo se mostró a favor de Biden, sino que decidió actuar en el cierre de campaña del contrincante de Trump. “Voten por Joe, el es una buena persona”, dijo la estrella durante su discurso.

Cuando Trump conoció la noticia sobre el acercamiento de la cantante con su oponente, se volcó a su cuenta de Twitter para atacarla.

Además de cantar “You and I”, en el acto Lady Gaga interpretó “Shallow”, la famosa canción que forma parte de la banda sonora de A Star Is Born. Sobre la elección del tema dijo: “Esto no es algo superficial, gente. Voy a cantar esta canción con la esperanza de que todo el mundo pueda escucharme”. El nombre del hit significa superficial en español.