Elecciones CABA 2025: por primera vez, Mirtha Legrand decidió no asistir a votar

En el contexto de las elecciones legislativas de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, muchos ciudadanos se cuestionan hasta qué edad es obligatorio emitir su voto. De acuerdo con la normativa actual, las personas mayores de 70 años no están obligadas a votar, por lo que tienen la opción de no hacerlo sin enfrentar sanciones legales.

Este fue el caso de la reconocida conductora Mirtha Legrand, de 97 años, quien decidió no participar en la votación de este domingo, algo que no ocurría desde hacía décadas. La noticia fue confirmada públicamente por su asistente Elvira y difundida por la periodista La Criti a través de la emisora Splendid AM 990.

“Mirtha Legrand decidió no ir a votar en estas elecciones legislativas 2025”, informó La Criti, marcando un hecho inédito en la trayectoria cívica de la diva.

¿Desde qué edad el voto es optativo?

El Código Nacional Electoral establece que:

El voto es optativo desde los 16 años (aunque obligatorio desde los 18).

El voto deja de ser obligatorio a partir de los 70 años.

Las personas mayores de esa edad no están sujetas a sanciones si no asisten a votar.

¿Qué pasa si no voto y no estoy exento?

Para los electores entre 18 y 70 años, no cumplir con la obligación de votar sin justificación válida puede implicar:

Una multa de $50 a $500, según el historial de ausencias.

Inclusión en el Registro de Infractores al Deber de Votar.

Restricciones para realizar trámites en organismos públicos por un año.

Inhabilitación para cargos públicos por tres años, si no se regulariza la situación.

Excepciones y justificaciones válidas

Además de los mayores de 70, están exceptuados de votar: