El Gobierno nacional oficializó este jueves el monto global de aportes estatales destinados a financiar las campañas electorales de los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Las elecciones legislativas nacionales se perfilan como un evento político de gran relevancia, donde los ciudadanos renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Este proceso electoral no solo definirá la composición del Congreso para los próximos años, sino que también será un termómetro crucial para las fuerzas políticas y el rumbo del país en plena etapa de desafíos sociales, económicos e institucionales.

El cierre del plazo para la inscripción de listas dejó confirmados los nombres de los principales candidatos que competirán en cada una de las provincias. La elección es especialmente significativa porque permitirá renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, lo que condicionará la gobernabilidad y la capacidad del próximo gobierno para avanzar en su agenda legislativa.

Una novedad destacada para estas elecciones es la implementación a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema diseñado para simplificar el voto, reducir la posibilidad de errores o adulteraciones y agilizar el escrutinio. Este cambio se presenta como un avance en materia democrática y de transparencia electoral.

QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS EN CHUBUT

El encargado de poner primera fue el gobernador Ignacio Torres, quien confirmó a los candidatos de Despierta Chubut —el frente conformado por el PRO, la UCR, el PACH y Familia Chubutense— de forma temprana, sin dejar margen para especulaciones. Los elegidos del oficialismo son Ana Clara Romero, quien encabezará la lista y buscará renovar su banca. La acompañará el vicegobernador Gustavo Menna.

El frente Unidos Podemos, integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Chusoto, PTP, U.S. y P.V., fue el único que utilizó la herramienta de la interna partidaria. Con las PASO suspendidas, el peronismo provincial volvió a decidir las candidaturas mediante el voto de sus afiliados luego de más de 20 años.

El ganador de la interna fue Juan Pablo Luque, quien se impuso ante Dante Bowen y estará acompañado en la lista por Lorena Elisaincin. Su estrategia quedó clara minutos después de consagrarse triunfador: rivalizar con el gobierno de Torres y señalarlo como “socio” del programa económico implementado por el presidente Javier Milei.

El tercer jugador clave en la provincia es el partido La Libertad Avanza, que encabeza a nivel local el diputado César Treffinger. Este viernes se anunció que la lista será encabezada por Maira Frías, jefa de Anses de Comodoro; y Julián Moreira, dirigente de Trelew.

El espacio libertario no tendrá una sola representación. Se confirmó también que el partido tendrá como candidata a Ariana Mellao, dirigente de Rada Tilly, quien se impuso en la interna realizada el jueves. Estará acompañada de Carlos Bottazzi.

El frente Fuerza del Trabajo Chubutense —conformado por los partidos de la Cultura, la Educación y el Trabajo y Primero Chubut, referenciados en el sindicato Camionero y los hermanos Sastre, respectivamente— tiene sus candidatos confirmados desde hace más de un mes.

La lista estará encabezada por Alfredo Béliz, líder del sindicato de comercio, quien estará acompañado por la diputada provincial Tatiana Goic. El espacio hizo esta semana un movimiento en la Legislatura para confirmar sus diferencias con la conducción del PJ: Goic y Mariela Williams dejaron el bloque Arriba Chubut y conformaron Primero Chubut, mismo nombre que tiene el partido de los hermanos Sastre.

La oferta electoral se completa con el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, donde al cierre de esta edición se confirmó que va en primer término Santiago Vasconcelos y Emilse Saavedra como segunda diputada nacional; el Partido Independiente del Chubut (PICH), con Héctor Vargas, de Puerto Madryn, y Karen Ramírez, de Trelew, como candidatos; y finalmente el GEN, con Oscar Petersen y Rosana Etcheverry.

FONDOS OFICIALES PARA LAS ELECCIONES 2025: CUÁNTO RECIBIRÁN LOS PARTIDOS

Según la Resolución 375/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, se asignará un total de 13.223 millones de pesos para las categorías de diputados y senadores nacionales.

De ese monto total, 8.815 millones de pesos estarán destinados a los candidatos a la Cámara de Diputados, mientras que 4.407 millones financiarán las campañas para las bancas en el Senado.

La resolución establece que la Dirección Nacional Electoral será responsable de distribuir estos fondos entre las agrupaciones políticas en cada distrito electoral, además de aplicar las eventuales sanciones que disponga la Justicia Nacional Electoral.

El financiamiento provendrá de los créditos presupuestarios ya previstos para la Vicejefatura de Gabinete del Interior en el presupuesto del ejercicio 2025, cuya disponibilidad fue certificada por la Dirección de Programación y Control Presupuestario. La norma lleva la firma del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.