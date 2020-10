BRASIL (ADNSUR) - Una niña celebraba su cumpleaños y se disponía a soplar la vela colocada en la torta, un ritual infaltable en este tipo de celebraciones. Sin embargo, su hermana se anticipó y apagó la vela antes que ella, generando una tremenda pelea entre ambas.

María Eduarda cumplió tres años el pasado fin de semana. Lo celebró junto a sus amigos y familia en la ciudad de Pato Branco (Brasil). Hasta que su mamá la ubicó detrás de una enorme torta para pedir los tres deseos, soplar las velas y sonreír para la foto. Sin embargo, su hermana mayor María Antonia lo arruinó. Se adelantó y apagó las velas antes.

María Eduarda la miró con furia, no podía creer lo que había pasado. María Antonia le hizo un gesto a lo "que me importa". María Eduarda no lo dudó: la agarró de los pelos y estalló en un llanto desconsolado. Pero la mayor del clan ni siquiera una lágrima derramó. Todo lo contrario: su sonrisa de malvada iluminó su rostro.

Las imágenes fueron registradas por la madrina de la cumpleañera, Gabriela Aureluk. Lo cierto es que jamás imaginó que el video se volvería viral rápidamente en las redes sociales. Los memes no tardaron en llegar.