El excombatiente de Malvinas Jorge Omar Raileff atraviesa una dura batalla contra el cáncer, pero en las últimas horas recibió una noticia que le devolvió la esperanza. Tras una colecta impulsada por su familia y difundida en distintos puntos del país, se logró recaudar el dinero necesario para acceder al costoso medicamento que necesita para iniciar la quimioterapia.

La suma alcanzada asciende a $16 millones, un monto que parecía inalcanzable hasta hace pocos días y que se concretó gracias a la solidaridad de vecinos, veteranos de guerra, instituciones y personas anónimas.

En diálogo con ADNSUR, Raileff expresó su profundo agradecimiento: “Solo tengo palabras de agradecimiento. Primero a mis hijos, que se movieron incansablemente en Comodoro, y lograron la donación de una dosis del medicamento que necesitaba. También a la señora Aramayo, que nos entregó otra dosis, y a mi hijo político Fabián Pascal, que gestionó en el Congreso de la Nación y recibió el apoyo de la senadora Andrea Cristina y su equipo. Ellos nos guiaron en Buenos Aires para llegar a la Fundación Argentina de Cáncer, que me entregó otra dosis de la droga que necesito para la quimioterapia”.

El veterano contó que también recibió la visita de la familia de excombatientes de San Justo, quienes le acercaron personalmente una dosis de la medicación. “Estoy agradecido al pueblo argentino, porque entre todos, medios de comunicación, centros de veteranos y personas que uno no conoce pero que están dispuestas a colaborar, logramos juntar los $16 millones. Ahora sí puedo obtener el pembrolizumab de 100 miligramos, y el viernes comienzo con la primera sesión de quimioterapia”, relató emocionado.

Raileff también expuso las dificultades que atravesó para acceder al tratamiento a través del sistema de salud. Su oncóloga, la doctora María Alicia Bersura, había solicitado formalmente al PAMI la medicación indicada para su diagnóstico: carcinoma espinocelular localmente avanzado.

Sin embargo, el organismo respondió ofreciendo un esquema con fármacos utilizados para cáncer de mama y ovario. “Una total contradicción”, señaló indignado el excombatiente. “Me hicieron perder un mes valioso para haber empezado antes con la quimioterapia. Esas son las incoherencias de las instituciones que deberían ayudar y no poner obstáculos”.

A pesar de las dificultades, Raileff destacó el respaldo de la comunidad y subrayó que gracias a esas voluntades pudo acceder al tratamiento. “Soy trasplantado de riñón hace 10 años, y no podía recibir una medicación que no corresponde. Gracias a Dios y a la gente voy a empezar la quimioterapia con el fármaco adecuado. Agradezco a todos, a quienes donaron, a las instituciones que se comprometieron y a los medios que difundieron mi situación”, concluyó conmovido.

El caso de Jorge Raileff refleja no solo la lucha personal de un veterano de Malvinas contra la enfermedad, sino también el poder de la solidaridad colectiva cuando la burocracia y la falta de respuesta ponen en riesgo la vida de los pacientes.