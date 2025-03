En las últimas semanas, se conoció que comenzó el proceso de beatificación de una monja originaria de Neuquén. La Iglesia Católica tiene la intención de que esta joven mujer, quien falleció en 2016 debido a un agresivo cáncer de lengua, sea reconocida como santa en el nuevo milenio. Su última imagen, tomada en su lecho de muerte, muestra una sonrisa que hoy es el símbolo para quienes luchan por su canonización.

Cecilia María Sánchez Sorondo, nacida en San Martín de los Andes, fue una monja argentina ampliamente conocida por su espiritualidad. Aunque sus primeros años los pasó en el sur de la Patagonia, su vida transcurrió entre Buenos Aires y Santa Fe debido al trabajo de su padre, quien era militar.

En medio de tantos traslados, encontró su verdadera vocación. Primero fue enfermera, y luego se unió a las Carmelitas Descalzas, adoptando el nombre de Cecilia María de la Santa Faz.

Desde sus inicios en la vida cristiana, Cecilia fue reconocida por su empatía y su alegría. Con su sonrisa como bandera, ocupó el puesto de tornera en la Capilla del Carmelo en Santa Fe, donde rápidamente se ganó el cariño de quienes visitaban el lugar.

"Uno se acercaba a las hermanas buscando consejo, palabras de aliento, y la hermana Cecilia siempre estaba dispuesta a ofrecer una sonrisa cálida y un consejo sabio", recordó Fabiana Guadalupe Retamal de Botta, amiga cercana de la monja neuquina.

Para quienes la conocieron y han comenzado el proceso de su santificación, el don de la alegría fue una característica siempre presente en su vida. Muchos sostienen que su capacidad para transformar el sufrimiento en amor es una de las principales razones que sustentan su camino hacia la beatificación.

Durante el tiempo que enfrentó su enfermedad, la serenidad y la paz con las que vivió son vistas como un ejemplo para todos los que la acompañaron. Siempre resaltan su sonrisa, su buena voluntad y su fe en Dios. "Jesús en vos confío", repetía constantemente en su lecho de muerte, a pesar de que su situación se agravaba cada vez más.

Fue el propio Papa Francisco el que le envió una carta a la mujer deseándole lo mejor: “Hola Cecilia, yo estoy cerca de ti, sé lo que estás pasando, el momento de cruz, pero se también la paz interior que tenés el ofrecimiento que hacés por la Iglesia. Que sea lo que el Señor quiera, que lo que Él quiera es lo mejor siempre, ¿no? Entonces cada día está en la Voluntad de Dios. Te acompaño con mi oración y mi bendición. Y vos rezá un poquito por mí, un poquitito. Te quiero mucho”

En sus últimas horas de vida, aunque ya no podía hablar debido al tumor en su lengua, no tuvo problemas para comunicarse. Aún podía escribir, y dejó varias cartas en las que relataba su situación. Ya hacia mayo de 2016, compartió sus pensamientos sobre su despedida: "Estaba pensando cómo quería que fuera mi funeral. Primero un poco de oración intensa, y luego una gran fiesta para todos. No se olviden de rezar, pero tampoco de celebrar".

Hoy, casi diez años después de su muerte, hay quienes aseguran que su don para transmitir felicidad mejoró la vida de muchas personas. Sin embargo, este no es suficiente motivo para su santificación. Para que esto ocurra, es necesario que se comprueben milagros. En este proceso se encuentra la Iglesia, que evaluará si finalmente se aprueba el largo camino de beatificación y canonización de esta monja neuquina.