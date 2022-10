Thiago falleció ayer jueves en el barrio porteño de Puerto Madero, cuando participaba de una excursión escolar. El adolescente de 13 años había enviado dos horas antes del accidente un mensaje a su familia “Mamá te amo, estoy pasándola bien”.

En medio de un profundo dolor, los padres del chico declararon a los medios que Thiago les había enviado una foto junto a sus compañeros. "Disfrutá hijo y después a la tarde nos vemos”, le contestó su mamá, pero nunca recibió una respuesta. Dos horas después Thiago había fallecido.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 14hs cuando el adolescente se encontraba de excursión con sus amigos del Colegio de Educación Secundaria Nº 54. En un supuesto descuido Thiago abría cruzado la avenida de los Italianos al 650 sin mirar y una camioneta Volkswagen Amarok lo atropelló y le causó la muerte de forma instantánea.

Aunque el conductor de 20 años quedó detenido y este jueves se lo indagará, la familia responsabiliza al colegio por no cuidar a los alumnos: “No puede ser que 47 chicos vayan con cuatro maestros”.

El siniestro ocurrió ayer a las 14, sobre la avenida de los Italianos al 600, cuando el alumno participaba de una excursión junto a sus compañeros de la escuela secundaria Número 54 de San Francisco Solano, Quilmes.

Aparentemente, cuando el chico cruzó la calle detrás de unos compañeros fue atropellado por un joven de 20 años, que conducía una camioneta Volkswagen Amarok, quien se encuentra detenido.

Los padres de Thiago insistieron en la poca comunicación de parte del colegio a la hora de explicarles lo sucedido. “Del colegio no dijeron nada, no dieron explicación. Yo me enteré esto por los compañeros. Sólo nos dijeron 'lo siento'”, sostuvo Alberto, el padre del nene y, sobre la tardanza en la comunicación del fallecimiento, afirmó que “el nombre de Thiago ya se estaba diciendo en los noticieros y nosotros no sabíamos nada”.

“Los chicos están todos traumados porque lo presenciaron, lloraron, algunos con vómitos y así los dejaron en la escuela. No hubo una contención”, se quejó.