Este lunes se conocerá al ganador de Gran Hermano y en las últimas horas se viralizó un polémico tweet de Laura Ubfal después de que comentó una foto de los finalistas refiriéndose a que el público había elegido a "Una sociedad blanca y perfecta".

"La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. Que gane el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos", escribió Laura Ubfal en su cuenta de Twitter sobre una foto que Santiago del Moro les tomó a los jugadores cuando ingresó a la casa para tener la última cena y la compartió en la red, y causó la indignación de una lluvia de internautas.

Tras la rápida repercusión, la panelista de El Debate citó el comentario de una seguidora que decía "Acá veo mucha gente que le cuesta interpretar un texto, y una ironía ni te cuento... Coincido en todo con lo que dice... es una final aspiracional, es lo que todos quieren ser!", y agregó: "Muy buena comprensión de textos. ¡Felicitaciones!".

Y es que Ubfal mantuvo -desde que se inició El Debate de Gran Hermano- hasta el final su idea de que el público prefería a una sociedad hegemónica, a una diversa. Sin embargo, muchos se volcaron a mostrarle que su comentario había sido desafortunado, que la ironía no fue bien utilizada y que no todos conocen su teoría, por lo que no van a reconocer si la periodista lo dice "en chiste" o no. Y agregaron que pudiendo haber elegido otra forma de expresar su pensamiento, eligió una frase como "sociedad blanca y perfecta", que está estrictamente relacionada al nazismo y el sueño de Adolf Hitler de que la raza Aria domine el mundo.

Incluso Anamá Ferreira quedó impactada con el tuit de Ubfal, y se lo comentó, a la vez que pidió que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) interfiera. "¿Es en serio este Twitter? ¿Es de Laura Ubfal? Me calentó en serio. En Brasil o cualquier otro país ya estaría presa o pagando una multa como el corredor Nelson Piquet 950 mil dólares. 'UNA SOCIEDAD BLANCA Y PERFECTA' ya tiene que actuar el @inadi urgente sos una racista @laubfal".