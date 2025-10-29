El pasado domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Argentina, que marcaron un amplio respaldo a La Libertad Avanza, el espacio que encabeza el presidente Javier Milei, al obtener más del 40% de los votos a nivel nacional.

El resultado tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros. Las acciones y los bonos argentinos que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta un 35%, reflejando una renovada confianza de los inversores.

El clima de optimismo también alcanzó al ámbito empresarial de Neuquén. En ese contexto, el presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), Dante Scantamburlo, consideró que el desenlace electoral “es mejor para estos dos años que le quedan de gobierno”, ya que espera que se mantenga el equilibrio fiscal y el control del gasto público, dos elementos que, según dijo, generan “esperanza a los comerciantes de Neuquén”.

Scantamburlo planteó que el sector privado espera del Estado la misma disciplina que aplica en sus propias cuentas. “En nuestras empresas no podemos fabricar dinero. Estamos acostumbrados a que haya un equilibrio entre el debe y el haber, con un saldo positivo, y eso mismo esperamos del Estado”, señaló.

Además, opinó que el Gobierno “aprendió después del 7 de septiembre que debe consensuar” y que será clave alcanzar acuerdos con los gobernadores para avanzar en las reformas estructurales que necesita el país.

INFLACIÓN Y PREVISIBILIDAD, LOS DESAFÍOS

Los comerciantes coinciden en que la inflación continúa siendo el principal obstáculo para planificar. “Sin baja de inflación no hay perspectivas. La incertidumbre le hace mal a todo el mundo”, advirtió Scantamburlo. Explicó que una reducción sostenida de los precios permitiría “hacer planes de negocio, buscar inversiones y mantener la rentabilidad”.

También reclamó previsibilidad en el mercado interno: “Cuando uno sabe que lo que vende hoy podrá reponerlo el mes que viene con la misma rentabilidad, se genera tranquilidad y confianza. Eso permite proyectar a futuro”.

Aunque reconoció algunos aciertos de la gestión nacional, insistió en la necesidad de diálogo: “Quizás el ‘accidente’ del 7 de septiembre lo lleve a reflexionar para no avanzar sin consenso”.

CONFIANZA Y EXPECTATIVAS HACIA 2026

Scantamburlo expresó que “si vuelve la confianza, 2026 puede ser un año de crecimiento”. Recordó que “desde marzo empezó a haber mucha desconfianza”, lo que paralizó inversiones, pero confía en que “después de las elecciones pareciera que eso puede empezar a desaparecer. Sin desconfianza, el mercado actúa distinto”.

Para que el repunte se concrete, consideró fundamental sostener la estabilidad y fomentar el capital privado. “Si no hay inversiones, no vamos a lograr despegar. El inversor necesita libertad, confianza y reglas claras”, subrayó.

El dirigente señaló que algunos indicadores comienzan a mostrar señales de mejora: “Todo tiene impacto, el riesgo país es desconfianza. Llegó a superar los 1.300 puntos y ayer (lunes) ya estaba en 680. Eso muestra que se empieza a ver un horizonte donde el gobierno puede manejar la situación”.

VACA MUERTA Y LA OPORTUNIDAD REGIONAL

Scantamburlo destacó el papel estratégico de Vaca Muerta, a la que definió como “el futuro, una segunda Pampa Húmeda”. No obstante, pidió que los beneficios se sientan en la región: “que no todo se compre ni se contrate en Buenos Aires”. Por eso, reclamó “mayor participación local en las cadenas de valor del sector energético”.

También celebró el acercamiento de Argentina con Estados Unidos: “Le da respaldo. Es una de las potencias del mundo y, como cualquier socio fuerte, genera confianza. Si uno tiene un socio sólido, el negocio transmite seguridad. Eso es lo que hoy necesita Argentina”. A su entender, este respaldo internacional “nos deja más tranquilos, porque hay más posibilidades de que se den las condiciones que permitan crecer el año que viene”.

FIESTAS CON ESPERANZA, PERO SIN ALIVIO ECONÓMICO

Al analizar el cierre del año, Scantamburlo fue contundente: “Van a ser parecidas a las del año pasado. No te olvides que estamos en una profunda crisis. Las pymes estamos al borde del abismo, llegando a fin de mes rasguñando, pidiendo plata prestada y apoyándonos en los proveedores”.

Aun así, aseguró que el clima social muestra un leve cambio: “Vamos a pasar unas fiestas con esperanza, pero con los bolsillos vacíos”. Y concluyó: “El año pasado tenía mucha fe en que este año sería mejor, pero no fue así. Hoy la expectativa es buena, pero todavía falta que se traduzca en hechos concretos”.

Con información de LM Neuquén, redactada y editada por un periodista de ADNSUR