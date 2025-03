El trabajo de los vecinalistas, una gran ayuda en los barrios más afectados de Comodoro: "no se esperaba tal magnitud"

Otra vez la lluvia volvió a generar caos en distintos puntos de Comodoro acumulando grandes cantidades de agua y barro para dificultar una vez más a los vecinos que peor la pasan ante las contingencias climáticas.

Los vecinalistas, una vez más, volvieron a demostrar su lado solidario y junto a integrantes de sus respectivas comitivas, dieron lo mejor para poder aportar soluciones transitorias ante el temporal que azotó a la ciudad durante esta madrugada.

En comunicación con ADNSUR, la referente vecinal del barrio Ceferino Namuncurá, Nora Fusaro, se refirió al impacto que tuvo la lluvia en la jurisdicción del sector de zona sur.

“Hasta ahora atendimos a 18 familias que vinieron a buscar nylon. El secretario de Desarrollo Humano (Ángel Rivas) nos trajo rollos porque no nos alcanzaban. Algunos vecinos dijeron que les entró agua a las casas y que no esperaban esta lluvia de tal magnitud. También señalaron que rebalsó la cloaca, pero por suerte no fueron hechos muy graves”, manifestó este sábado por la tarde.

Por último, dio su punto de vista respecto de las reiteradas contingencias climáticas que impactan en los barrios más vulnerables de Comodoro. “Esperamos que desde el Municipio haya otra clase de políticas sociales para poder paliar estas situaciones. Cada vez son más frecuentes con respecto de las lluvias de mucho caudal para evitar inundaciones y dolores de cabeza. A la pobre gente se les moja lo poco que tienen, esperamos que estén a la altura y respondan sobre estas cuestiones”, cerró.

En Las Américas también hubo una importante asistencia

También en diálogo con este medio, Roberto García, referente vecinal del sitio ubicado a metros de las 1.008 viviendas, sostuvo que actuaron rápidamente ante la necesidad de los residentes de la zona. “Gracias a Dios empezamos con los trabajos temprano porque la lluvia era muy fuerte y se había juntado mucha agua. Después del mediodía esto empezó a cambiar, pero ya no tenemos ningún problema. Algunas casas quedaron complicadas en sus techos y otras tuvieron problemas con el ingreso de agua por las paredes y ventanas”, reveló.

“Repartimos bastante nylon desde muy temprano en la vecinal con la comisión. El lugar va a seguir abierto por si surge algún inconveniente para ayudar en lo que se pueda”, añadió García con la misma solidaridad de siempre.

En otros términos, solicitó un encuentro con Ignacio Torres para poder buscar una solución definitiva a las inundaciones en los barrios de las zonas sur y norte. “Hace un tiempo hicimos una convocatoria de vecinales en la zona sur, presentamos un documento a la dirección de Provincia pidiendo una reunión con el gobernador teniendo en cuenta que estos problemas se van a seguir presentando cada vez que llueve muy fuerte. Necesitamos que de alguna forma se vea la forma de la apertura del canal de las avenidas Chile y Roca hacia el mar. No importa quién tiene la razón o la culpa, sino que cientas de familias se ven afectadas por el problema del agua”, señaló.

“Entregamos entre 20 y 30 cortes de nylon, asistimos a la gente que está en la parte alta y hasta ahora no hubo ningún peligro en la zona, salvo en los lugares donde se acumula el agua”, concluyó García.

En el Quirno Costa desbordaron las cloacas

La presidente de la vecinal del barrio, Janet Landriel, brindó un breve testimonio a ADNSUR y resaltó que "fue muy complicado asistir a los vecinos, varios sufrieron inundaciones por el desborde de las cloacas, pero la situación pudo controlarse a la hora de secar las casas".

En ese marco, Landriel dijo que asistieron a seis viviendas por los motivos mencionados anteriormente y que también entregaron dos rollos de nylon. Dos adultos mayores del barrio también recibieron ayuda colocándoles esto último en sus techos.

El barrio 30 de octubre no la pasó bien

Dante Curuhuinca brindó su testimonio a ADNSUR y comunicó que debieron ayudar a algunos vecinos que sufrieron las consecuencias de las lluvias: “tuvimos un día bastante complicado, se había inundado la avenida Chile, pero después de las 14 bajó todo el agua y actualmente está todo normal”, expresó.

“Entregamos 30 rollos de nylon y en la avenida en sí se inundaron cuatro comercios. Fue algo leve”, concluyó Curuhuinca.