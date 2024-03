El tío de Javier Milei contó el triste momento que vive en plena crisis económica: "No tengo nada"

Juan José Milei, familiar del presidente y de la secretaria general de Presidencia, Karina, fue notificado de un próximo desalojo de su departamento en el barrio porteño de San Cristóbal. Ante esta situación, expresó que en caso de tener que abandonar su vivienda, se quedaría sin un lugar donde alojarse.

El hombre de 63 años está enfrentando un problema legal debido a una presunta estafa realizada por un abogado. En conversación con programa "Gelatina", brindó detalles al respecto informando que adquirió su casa con la herencia que recibió de sus padres, quienes eran los abuelos del mismo profesional.

"Chicho", como lo suelen apodar, reveló que la demanda fue presentada por un abogado al que consultó para un caso laboral. Tras perder el juicio, el letrado supuestamente lo engañó para cobrar sus honorarios, haciéndolo firmar documentos que resultaron en la pérdida de su casa.

La invitó un chico a salir, aceptó, pero le hizo una insólita pregunta sobre Milei: ¿da o no da?

"Si yo pudiera hablar con este abogado le pediría que me deje vivir acá y cuando me muera, que se lo quede. Si yo me voy me iría a la calle, porque no tengo nada, nada donde ir a vivir", expresó Juan José con el canal de streaming mencionado anteriormente.

Juan José mencionó que en las elecciones presidenciales no votó a su sobrino y también reveló que la última conversación que tuvo con Norberto, su hermano y padre de Javier y Karina Milei, fue en 2005, tras el fallecimiento del padre de ambos. Norberto, empresario del transporte, se encargó de los gastos del velorio y nunca más volvieron a hablarse.