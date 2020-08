(ADNSUR) – Al parecer Zeus y Tomás, como todos los hermanos, tienen días difíciles. Un video que se viralizó en redes sociales muestra un tierno video entre ambos.

Zeus es un siberiano grandote y Tomás un caniche, un provocador pícaro que dejó en evidencia una escena imperdible que se viralizó en redes sociales. La tía de Zeus se enojó al ver que el mayor de ellos mordía al más pequeño y no dudó en darle un buen reto, mientras todo quedaba grabado por las cámaras de la tiktoker Cass, la joven le puso los puntos al siberiano que se puso mal al recibir el regaño.

“No debes pegarle a Tomás. Él es chiquito y tú grande”, expresó la chica luego de descubrir la terrible travesura. "Malcriado", le dijo a la mascota, que entendió lo que pasaba a la perfección y agachó la cabeza. Luego, ella subió la apuesta para pegarle donde más le duele: "Yo ya no te voy a querer", agregó "A ver quién te va a dar de comer ahora".

Zeus no daba más del dolor y entonces se levantó y buscó cambiar el humor de la "tía". Trató de darle besos, y la ternura del perro no tardó en hacer efecto. La joven que hasta hacía unos segundos estaba enojada se entregó: "Bueno está bien. Pero ya no te pelees más con Tomás ¿ok? ¿Ya no se van a pelear más?".

Las imágenes explotaron en las redes y sólo en Tik Tok ya suman cerca de un millón de reproducciones, con miles de comentarios, así lo indicó Clarín. "La verdad de la historia es que Tomás le mordió una pata y Zeus le puso la pata encima. Pero en fin, el malo siempre es el más grandote", explicó la tiktoker que junto a su mascota se convirtieron en grandes estrellas de las redes.