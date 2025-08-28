La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el clima en Neuquén este jueves 28 de agosto estará marcado por un aumento de las temperaturas y la presencia de nubosidad en diferentes ciudades de la provincia. En el centro y norte neuquino se esperan valores más templados, mientras que en la cordillera persistirán condiciones frías.

Neuquén capital

En la capital provincial, el cielo permanecerá cubierto durante todo el día y la noche. La máxima será de 26 °C y la mínima de 1 °C, con viento del noreste que alcanzará ráfagas de hasta 37 km/h en horas diurnas.

Zapala

La ciudad de Zapala tendrá cielo cubierto durante la jornada y despejado hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 2 °C de mínima y 18 °C de máxima. El viento más intenso se prevé en horas nocturnas, desde el sudoeste, con ráfagas de hasta 16 km/h.

Cutral Co y Plaza Huincul

En estas localidades, el cielo se mantendrá cubierto durante el día y parcialmente nublado por la noche. La máxima alcanzará los 19 °C y la mínima los 2 °C. Se espera viento fuerte desde el sudoeste, especialmente en horas nocturnas, con ráfagas que podrían llegar a 61 km/h.

Villa La Angostura

En la cordillera, Villa La Angostura presentará un día mayormente nublado y una noche parcialmente despejada. La máxima será de 13 °C y la mínima descenderá a 2 °C bajo cero, con viento leve desde el sudoeste durante la jornada.

Chos Malal

En el norte de la provincia, Chos Malal registrará cielo cubierto durante el día y mayormente despejado hacia la noche. La máxima será de 17 °C y la mínima de -1 °C, con viento del noroeste que soplará con mayor intensidad en horas nocturnas, aunque con ráfagas moderadas de hasta 9 km/h.