El tiempo en Neuquén: nubosidad, viento y temperaturas en ascenso
El pronóstico de la AIC anticipa para este jueves 28 de agosto un aumento de las temperaturas máximas respecto de días anteriores, con cielo cubierto en varias localidades y presencia de viento en distintas zonas.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el clima en Neuquén este jueves 28 de agosto estará marcado por un aumento de las temperaturas y la presencia de nubosidad en diferentes ciudades de la provincia. En el centro y norte neuquino se esperan valores más templados, mientras que en la cordillera persistirán condiciones frías.
Neuquén capital
En la capital provincial, el cielo permanecerá cubierto durante todo el día y la noche. La máxima será de 26 °C y la mínima de 1 °C, con viento del noreste que alcanzará ráfagas de hasta 37 km/h en horas diurnas.
Zapala
La ciudad de Zapala tendrá cielo cubierto durante la jornada y despejado hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 2 °C de mínima y 18 °C de máxima. El viento más intenso se prevé en horas nocturnas, desde el sudoeste, con ráfagas de hasta 16 km/h.
Cutral Co y Plaza Huincul
En estas localidades, el cielo se mantendrá cubierto durante el día y parcialmente nublado por la noche. La máxima alcanzará los 19 °C y la mínima los 2 °C. Se espera viento fuerte desde el sudoeste, especialmente en horas nocturnas, con ráfagas que podrían llegar a 61 km/h.
Villa La Angostura
En la cordillera, Villa La Angostura presentará un día mayormente nublado y una noche parcialmente despejada. La máxima será de 13 °C y la mínima descenderá a 2 °C bajo cero, con viento leve desde el sudoeste durante la jornada.
Chos Malal
En el norte de la provincia, Chos Malal registrará cielo cubierto durante el día y mayormente despejado hacia la noche. La máxima será de 17 °C y la mínima de -1 °C, con viento del noroeste que soplará con mayor intensidad en horas nocturnas, aunque con ráfagas moderadas de hasta 9 km/h.