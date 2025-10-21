El pronóstico de la AIC indica que un pulso de aire húmedo e inestable afectará la zona de los lagos cordilleranos, provocando lluvias débiles y cielo cubierto durante toda la jornada del martes. Las temperaturas serán bajas, especialmente durante la noche, con valores que en algunas localidades descenderán por debajo de los cero grados.

En San Martín de los Andes, el día se presentará con cielo cubierto y una máxima de 11 °C, mientras que hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura caerá a −6 °C. En Villa La Angostura, se espera un cielo parcialmente nublado, con una máxima de 11 °C y una mínima de −5 °C, sin presencia de ráfagas intensas.

Tiempo estable en los valles y meseta

En contraste con la cordillera, la zona de los valles y meseta neuquina mantendrá condiciones estables, con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables para la época. En la ciudad de Neuquén, el día iniciará con nubosidad variable, pero el cielo se despejará por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C y la mínima será de 4 °C, con viento leve y ráfagas que podrían llegar a 27 km/h hacia el final del día.

En Añelo, el cielo estará cubierto durante el día y despejado por la noche. Se prevé una máxima de 22 °C y una mínima de 4 °C, aunque se destacan ráfagas de hasta 49 km/h del noreste hacia la noche.

Tormentas aisladas y viento en el centro provincial

El centro de la provincia, especialmente en el área de Zapala, podría registrar tormentas aisladas durante el día, seguidas de un descenso de temperatura y mejoras hacia la noche. La máxima será de 17 °C, mientras que la mínima descenderá a 0 °C, con vientos suaves que no superarán los 20 km/h.

En tanto, Chos Malal tendrá un martes con cielo despejado y viento moderado, con ráfagas de hasta 48 km/h durante el día. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C y la mínima será de 1 °C, en una jornada que combinará sol y aire seco del norte.