SARMIENTO (ADNSUR) – Con el objetivo de no alarmar a la comunidad sin sentido y desmentir versiones periodísticas que hablan de un posible caso de coronavirus en Sarmiento, el operario petrolero que se encuentra en aislamiento preventivo accedió a charlar con ADNSUR y quitarle dramatismo a la situación que está viviendo junto a su familia.

P. tiene 41 años, y el 18 de febrero viajó a Europa junto a su mujer y dos hijos. Pese a los cuidados que tuvo que tener por la propagación del virus pudo disfrutar del viaje con normalidad e incluso conocer un hermoso lugar como es el concurrido Museo del Prado, en Madrid. Sin embargo, nunca imaginó que una vez en su ciudad, y ya en funciones, le iban a pedir que cumpla con aislamiento selectivo.

“Hace una semana que estoy en aislamiento”, comenzó relatando el hombre a este medio. “Pero estoy más tranquilo aislado que no aislado”, admitió. En el viaje íbamos informándonos, todavía no pasaba nada, ni siquiera cuando volvimos, pero cuando me propusieron el aislamiento preventivo, previo a que el gobierno dispusiera la misma, no dude… más que nada por una cuestión de responsabilidad civil”.

EL REGRESO AL PAÍS

P. volvió a Argentina el último 1 de marzo, luego de visitar Madrid, Paris y Londres, capital que hasta ese momento no era considerada como zona de riesgo.

El operario cuenta que al llegar al aeropuerto de Ezeiza, él y su familia no fueron sometidos a ningún tipo de control. Solo regresaron a Comodoro Rivadavia y luego continuaron viaje a Sarmiento, para continuar con sus vidas.

Sin embargo, el último jueves, cuando se endurecieron las medidas preventivas ante la aparición del primer caso confirmado de coronavirus, la empresa para cual trabaja le pidió que no se incorpore y cumpla aislamiento selectivo por prevención ya que hasta ese momento no se consideraba pandémico.

“Me llamaron de la empresa y me dijeron que me recomendaban aislamiento dos semanas desde el regreso. Es una medida de seguridad más y después, el sábado, salió la resolución del Ministerio de Trabajo por la licencia extraordinaria de 14 días para aquellas personas que venían de la zona de infección”, recordó.

P. aclara y ratifica que solo es una medida preventiva, que tanto él como su familia no tienen síntomas de coronavirus y que lo deja “más tranquilo estar aislado”.

Ante la consulta de cuál es la razón que lo llevó a hablar sobre la situación de su familia, fue categórico: “Quiero llevar tranquilidad. Un medio de comunicación de local. publicó una información confusa, dijo que había un caso sospechoso y luego que en realidad no, entonces la idea es llevar tranquilidad y coherencia al tema”.

En el país se registran un total de 21 casos importados confirmados de COVID-19, entre los que se encuentra un fallecido.

Este miércoles se confirmaron 2 nuevos casos de COVID-19 con antecedente de viaje a Europa. Se trata de un residente de CABA y otro de la Provincia de Buenos Aires. Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias.

En Chubut, en tanto, hay 104 personas en aislamiento selectivo: 20 en Comodoro, 24 en Esquel, 21 en Trelew, 36 en Puerto Madryn y 3 en Rawson.

Teniendo en cuenta la cantidad de contagiados y de víctimas, C. lejos de ver el virus como algo catastrófico quiere llevar calma a la población. “La gente la tranquilidad la tiene que tener tomando las medidas de precaución correspondientes. Nosotros siempre la tenemos porque viajamos con nenes, pero el lunes ya cumpliremos los 14 días desde que vinimos, y no pasó nada”, indicó, quitándole un poco de dramatismo a la situación.