CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, expresó este domingo que la tercera etapa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) comprenderá a las zonas en las que persistan las restricciones y el aislamiento por la cuarentena. Además, afirmó que está en estudio un ingreso universal para los meses posteriores a la pandemia.

"En la tercera etapa, el IFE no es un Ingreso Familiar de Emergencia como fue el anterior que fue para todos los que se habían inscripto, sino que va a ir a la zona donde la cuarentena vuelve a una fase 1, donde la cuestión está más complicada en términos de respetar el aislamiento", mencionó Raverta en diálogo con Radio 10.



Señaló que esta ayuda está destinada a "aquellos que están por fuera del ingreso del mercado de trabajo y que viven de la economía informal y no están registrados" y recordó que "todavía estamos en la segunda etapa, la semana que viene es una semana importante porque el Ingreso Familiar de Emergencia lo cobran casi 9 millones de argentinos; mañana lunes pagamos para la terminación de documento 8 y 9 de quienes ya estaban bancarizados y después a quienes no tenían CBU". Así lo detalló la agencia Télam.



"La tercera etapa nos tiene que encontrar más organizados, esta etapa tiene que ver con algunas variables que vamos a cruzar en función de zonas geográficas, donde estemos cruzando cantidad y población bajo la línea de pobreza, indigencia y después lo vamos a cruzar con las cuestiones más productivas de este lugar, si la cuarentena permitió que la economía se ponga en funcionamiento en ese lugar y el nivel de contagios", detalló.



"Cada vez que se paga el Ingreso Familiar de Emergencia es una decisión nueva, donde se incluye volver a asignar presupuestariamente un monto enorme para acompañar a los argentinos y argentinas a los que el gobierno está cuidando en la situación de pandemia", agregó.



Al ser consultada sobre si el Gobierno estudia para los próximos meses la instrumentación de un ingreso universal, Raverta dijo que el tema "está en agenda y se está discutiendo pero le falta mucho recorrido; planificar la pospandemia incluye pensarla durante la pandemia".



"Vivimos en una Argentina muy desigual, profundizada por un gobierno (en referencia a la administración de Mauricio Macri) con un modelo económico que generó que los niveles de indigencia y pobreza sean enormes y que generó que una enorme cantidad de argentinos y argentinas no tengan un ingreso formal, entonces hay que buscar una respuesta", señaló.



En ese sentido, consideró que "hay múltiples miradas sobre la posibilidad de tener un ingreso universal y no es una discusión sencilla; las cuestiones y soluciones no son unidireccionales, en la comunidad participa el tercer sector y también el sector privado".



"Tenemos que hacer un esfuerzo al tener una población de 9 millones de personas que algunos trabajan de manera no registrada y quienes no tienen un ingreso, ese esfuerzo de conducir desde el Estado esa comunidad, debe garantizar que cada uno ponga su parte, el Estado y también el tercer sector y el sector privado", indicó.