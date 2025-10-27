El tenso cruce entre Marcela Feudale y Luis Novaresio por la boleta única: “Te pega feo..."

La jornada electoral nacional, en la que se renovó parte del Congreso y se estrenó la Boleta Única de Papel (BUP), estuvo acompañada por una fuerte discusión en redes sociales entre la comunicadora Marcela Feudale y el periodista Luis Novaresio.

El debate giró en torno a la seguridad del nuevo mecanismo de votación, que reemplazó a las tradicionales boletas partidarias. Este sistema reúne todas las alternativas en una sola hoja, la cual el elector debe marcar y luego doblar para preservar el secreto del voto.

Desde su cuenta en la red social X, Marcela Feudale manifestó su inquietud respecto al diseño y funcionamiento de la BUP:

"Que la boleta no vaya a un sobre hace más fácil la suplantación de unas por otras. La firma de las autoridades de mesa en los bordes del sobre funcionaba a modo de lacre. No se…fíjate. #sinsobre".

El posteo de Feudale fue citado por Luis Novaresio, quien respondió de manera contundente, calificando el planteo como un error grave: "Que disparate monumental decís, querida Marcela. La boleta sábana era afanada palmariamente con sobre y todo o colocando boletas falsas en los cuartos oscuros. Que enorme pena que una persona inteligente no pueda rendirse al avance (no a la panacea) de la BUP. Que pena".

La comunicadora no ignoró la respuesta y replicó de forma tajante, cuestionando el tono de la crítica: "No entiendo ni tu enojo ni tu pena. Ni creo que sea un disparate, ni que tengas que enojarte taaaaaaaanto. Uds suelen hacer una guerra de las opiniones, yo no. Sencillamente doy mi punto de vista con respecto a la seguridad de acuerdo a mi experiencia como votante y como Presidente de mesa que lo fui en 4 ocasiones. La boleta me pareció sencilla. El voto rápido. Busco mecanismos más seguros. Que se plieguen los bordes, que haya una firma transversal a modo de lacre. Solo eso Luis, podes relajar. Puteate con otros, no es mi estilo. Saludos".

La tensión escaló con la siguiente contestación de Novaresio: "Uy, perdón que recién termino de laburar. Pero que feo te pega el disenso. Ni te puteo ni mucho menos. El 'ustedes que hacen guerra' se te cayó en el lugar equivocado. Te pensé (pensaba) más amplia al debate. Sostengo que la BUP es muyyyy superior a la boleta sábana. Me alegra que lo hayas reconocido luego de mi tuit. Mala mía por presumirte buena leche en el debate. Que sigas bien".

Feudale, en su última réplica, defendió su postura y criticó la apreciación del periodista: "Decirle a alguien que habla disparates más que una apreciación es una subestimación, estimado Novaresio. Yo que Ud. me replanteo el modo de decir que remata en otras palabras con la apreciación de que soy una retrógrada. No se haga problema, yo también le contesto recién ahora porque también recién término de laburar. No lo reconocí por tu posteo. No hablé de la boleta, hablé de la seguridad de la boleta. Parece que falla la comprensión. Saludos".

El cruce finalizó con un mensaje de Novaresio: "Dale, dale, dale. Con todo gusto. Gracias por tu inopinada clase de comprensión de texto Post scriptum. Avísame cuándo pasamos de la cordialidad (que seguiré dispensándote). Habrá que dejar pasar la digestión de los resultados. Te saludo".