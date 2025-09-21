Una fuerte tormenta que azotó gran parte del país en la noche de este sábado dejó postales tan sorprendentes como insólitas. En La Plata, un automovilista registró un video que rápidamente se viralizó: cerca de treinta changos de supermercado se desplazaban solos por el estacionamiento de una sucursal de Carrefour, empujados por la intensidad del viento.

Así fue registrado por un usuario de X.

La escena, que algunos usuarios describieron como una “competencia de carritos”, ocurrió en medio de ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora. El estacionamiento del hipermercado se convirtió por minutos en una pista improvisada donde los changos se movían a gran velocidad, chocaban entre sí y eran desviados en distintas direcciones.

El fenómeno climático no solo afectó a la capital bonaerense. Ciudades de distintas regiones del país reportaron cortes de luz, caída de árboles y daños en estructuras livianas como consecuencia del temporal. Sin embargo, pocas imágenes captaron tanto la atención como la del “desfile de carritos” platense.

El video, difundido en redes sociales, generó una catarata de comentarios que oscilaron entre la sorpresa y el humor. Algunos lo compararon con una carrera automovilística, mientras que otros lo interpretaron como una muestra de la fuerza desatada por la tormenta.

Las autoridades meteorológicas habían emitido alertas por vientos intensos y lluvias fuertes, advirtiendo la posibilidad de fenómenos severos en el centro y sur del país. En este marco, las llamativas imágenes de La Plata se transformaron en un símbolo de cómo la naturaleza puede alterar incluso las rutinas más cotidianas, como estacionar en un supermercado.