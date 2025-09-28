El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, junto a la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, anunciaron la llegada del Telebingo Chubutense a la localidad el próximo 12 de octubre.

En esta edición se pondrán en juego más de 70 millones de pesos en premios. El valor del cartón será de 10.000 pesos, aunque regresa la promoción 3x2, que permite adquirir tres cartones por 20.000 pesos, brindando más chances de ganar.

Además de los premios principales, entre quienes asistan al evento en el gimnasio municipal se realizarán sorteos de premios en efectivo, generando un clima de participación y celebración.

En paralelo, Lotería del Chubut llegará a la localidad con bienes de acción social destinados a instituciones locales, reafirmando que “lo que uno juega, vuelve a los ciudadanos en acompañamiento social”.

El gran cierre de la jornada estará a cargo del reconocido cantante de cumbia El Polaco, ícono del género tropical argentino, quien con su música y energía coronará una noche inolvidable para toda la comunidad.