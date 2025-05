Liza y Gustavo tienen perros de raza Collie Rough, pertenecen a la Federación Cinológica Argentina, son propietarios de una peluquería canina, realizan traslados de mascotas y hace más de 30 años que son pareja. Pasión y trabajo, una fórmula que para esta familia patagónica ha traído solo aires de satisfacción y crecimiento.

Tener perros de raza, de la que sea, es un trabajo que lleva dedicación y respeto. No es cuestión de reunir a un macho y una hembra y luego recibir a sus retoños, sobre todo cuando se pertenece a la Federación Cinológica Argentina y cuando se participa en exposiciones y competencias a nivel nacional e internacional.

En una entrevista con ADNSUR, Liza y Gustavo compartieron detalles sobre el trabajo que realizan diariamente y también retazos de su vida familiar, ya que ambas facetas están ligadas y no es posible hablar de una sin dejar de incluir a la otra.

¿Cómo es criar perros de raza? Para Liza y Gustavo, representa ante todo una responsabilidad, y de hecho, es parte de su tarea diaria la concientización sobre la tenencia responsable de las mascotas, más allá de su genética y origen.

“Nosotros tenemos camadas chicas de perros, porque nos interesa cuidarlos bien y tener un buen pedigrí, aparte trabajamos en familia y tenemos que tener todo bajo control”, comentó Liza.

CRIAR COLLIES

Criar perros Collies no fue una idea que surgiera de un día para el otro, ni siquiera como posibilidad de negocio, sino que se inició a partir de la pasión que Liza tuvo desde adolescente.

“A mí me gustaban los Collies, pero no podía decirles a mis padres que compren uno, la plata en casa alcanzaba para mantener a la familia, así que apenas tuve la oportunidad, me puse trabajar”, recordó Liza.

Cuando terminó el colegio secundario, Liza comenzó a bañar perros en una veterinaria, y así fue que mes a mes reunió el dinero necesario para comprar su tan soñado collie.

Su familia esperaba que ella siguiera una carrera universitaria; de hecho, una de las posibilidades era estudiar “Tecnificación de lana”, ya que su abuela tenía un campo y a Liza le gustaba todo lo relacionado con la temática. Pero su trabajo en la veterinaria la marcó y fue el inicio de un camino que aún no ha terminado de recorrer.

Gustavo y Liza iniciaban una relación. Vivían en Rada Tilly y la cita obligada era el boliche los fines de semana, aunque Liza a veces prefería descansar, ya que en aquellos tiempos participaba en exposiciones que se realizaban en Comodoro Rivadavia y Sarmiento. Los perros, para ella, siempre fueron un hobby y una prioridad.

La serie y la película Lassie popularizó a la raza collie. Aquel perro le hizo vivir a los televidentes una infinidad de aventuras y avivar el sueño de tener “una Lassie en casa”

El collie es un perro del tipo pastor, originario de Escocia y fue creado para cuidar ganado. Es de tamaño mediano, cariñoso, obediente y protector, especialmente con los niños. Aunque en su estructura exista el gen del trabajo, tiene carácter dócil y se adapta a diferentes espacios.

“Mi hija más grande aprendió a caminar con mi collie. Se agarraba de sus pies”, relató Liza.

“A las mascotas se las integra a la familia, por eso es importante saber elegir y de esta forma no hacerla sufrir”, destacó Gustavo.

Entre juventud y perros, Liza y Gustavo formaron una familia, y aquel hobbie se convirtió en un trabajo y a medida que llegaban sus hijos, también lo hacían los cachorros Collies.

Los perros que participan en exposiciones y competencias lo hacen de la mano de un presentador, que es quien los hace caminar y mostrar todas sus virtudes. Liza comenzó a hacerlo a los 16 años, sin entender demasiado, un poco por intuición, otro poco por la información que leía en los libros, y de lo que aprendía de otros expositores.

“Una vez un juez me vio presentar un perro y me preguntó: ¿vos sabés como se llama lo que hacés?, Sos handler y tenés muchas condiciones. ”, recordó Liza.

¿QUÉ ES UN HANDLER?

En la década del 80 Liza participaba en las exposiciones de perros que había en la región, los hacía desfilar por la pista, tenía muy buen entendimiento con ellos. Aquel juez la puso en contacto con otros entrenadores y de esta forma pudo aprender más sobre la tarea de handler.

Handler se le llama a quien maneja a los perros en exposiciones caninas, los preparan para entrar a la pista, les enseñan a caminar, pararse y obedecer órdenes, y también les realizan la peluquería adecuada para que el juez los vea en todo su esplendor.

Actualmente, Gustavo y Liza son handler y preparan a otros perros, por pedido de sus propietarios, para que participen en las exposiciones.

“Hace un tiempo, un cliente me pidió que le entrenara a un Australian Shepherd que había comprado en Estados Unidos, porque él no lo podía dominar. Lo vi y tuvimos buena química, lo entrenaba todos los días”, comentó Liza.

Su trabajo dio tan buenos resultados que la contrataron para que presente al perro en SICALAM, una de las exposiciones internacionales más importantes de Latinoamérica.

PELUQUERÍA CANINA Y PREVENCIÓN

El handler resalta la estética de los perros para las exposiciones, por lo que Liza y Gustavo son especialistas en belleza, groomer, se les llama en el ámbito de competencias. Pero esto no lo realizan solo con este tipo de perros, sino que atienden también a todo tipo de mascotas.

“Es importante tener la piel de los perros sanos, sobre todo mantenerlos bien cepillados y aireados. Somos los ojos de los veterinarios ya que al peinarlos podemos detectar si tienen algún problema en la piel”, destacó Gustavo.

La peluquería de Liza y Gustavo funciona en su hogar, por lo que ellos se ocupan de trasladar a las mascotas. La prevención es fundamental, por lo que concientizan a sus clientes sobre el cepillado y oxigenación del pelo.

Ellos priorizan el estado anímico del perro, la idea es que todos la pasen bien.

“Manejamos mascotas hace 30 años, vos los mirás y entendés lo que les pasa, sus ojos, la forma del cuerpo, sus gestos, aprendés a conocerlos y no traspasar sus límites”, afirmó Gustavo.

El hecho de trabajar durante tantos años y de manera consecutiva en la actividad, el tiempo les ha permitido establecer un vínculo con sus clientes, dado que han atendido a tres generaciones de perros de una misma familia.

MASCOTAS QUE VIAJAN

Liza y Gustavo son referentes en el ámbito de las mascotas, porque se ocupan de su bienestar dado que para ellos son parte de las familias.

Es habitual que se sus clientes les pidan consejo sobre qué razas adquirir y a que personas contactar, ya que tener en cuenta las cuestiones sanitarias y genéticas es fundamental. En este contexto es que estos criadores patagónicos sumaron otro servicio, que es el de traslados de mascotas.

“Nos ocupamos de que las mascotas lleguen bien a sus hogares, las acompañamos y mantenemos al tanto a sus familias de cómo va todo”, indicó Liza.

Ya sea por tierra o en avión Liza tiene el bolso siempre listo para acompañar a perritos que viajan a cualquier parte del mundo.

LA FEDERACIÓN CINOLÓGICA ARGENTINA

Una de las tareas de esta federación es: “fomentar la crianza y perfeccionamiento de las razas caninas y llevar el registro genealógico de los perros de raza en el país. Emitir y garantizar los certificados de origen de cada animal a lo que se le denomina pedigrí”.

Esta descripción es un extracto de la que se encuentra en la página oficial de la federación y es de lo que se ocupan diariamente Liza y Gustavo.

Cada raza tiene un estándar que define cómo debería ser el perro idealmente. Se tienen en cuenta cuestiones estructurales como el tamaño del cuerpo, la cabeza, movimiento, pelaje, cola, y también la estética.

Quienes crían perros y participan en exposiciones y competencias organizadas por la Federación Cinológica Argentina y otras federaciones extranjeras, son evaluados por jueces que analizan y evalúan las características antes nombradas.

Estas exposiciones podrían compararse con algunas que son más populares en la ciudad, como las que organiza la Sociedad Rural con la actividad ovina.

“Nosotros en 30 años evolucionamos, crecimos como criadores, presentadores, crecimos en peluquería y selección, y esto fue posible por nuestro trabajo y por pertenecer a la federación y hacernos conocidos”, expresó Gustavo.

Liza y Gustavo no solo se ocupan de sus perros Collies, competencias y genética, también les interesa el estado de la población canina de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. El hecho de recorrer la ciudad constantemente por su trabajo y tener la vista entrenada en relación a las mascotas les posibilita tener una verdadera conciencia sobre la población canina en la región.

PROYECTO DE GUARDA DE MASCOTA MUNICIPAL

Después de varios años de estudio, recorrer otras ciudades y países, Liza y Gustavo confeccionaron un proyecto que presentaron en el Concejo Deliberante de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de profundizar y dar solución a la situación de las especies animales domésticos que se encuentran en la vía pública y, por ende, transmiten enfermedades infectocontagiosas a los seres humanos.

Liza y Gustavo participan en diferentes circuitos nacionales e internacionales durante todo el año y allí compiten con criadores de otras razas y también de la raza collie. En 2009 ganaron el Ranking de Collie Rough en sus tres categorías.

Liza y Gustavo no solo crían perros collie, ni entrenan campeones: hace más de 30 años que asumen, día a día, un compromiso real con el bienestar animal. Desde la elección responsable hasta la entrega de cada cachorro, todo en su trabajo refleja una ética clara: las mascotas no son animales, son parte de la familia.

