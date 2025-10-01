El streamer Coscu respaldó al ex combatiente de Malvinas de Comodoro con un gran gesto

Martín Di Salvo, conocido en las redes sociales como “Coscu”, apoyó públicamente a Jorge Omar Raileff, ex combatiente de Malvinas oriundo de Comodoro Rivadavia que fue diagnosticado con cáncer y necesita reunir recursos económicos para afrontar su tratamiento.

El referente del streaming argentino compartió y amplificó en sus redes sociales la campaña organizada para acompañar al veterano. Su intervención busca ampliar la llegada de la iniciativa y contribuir a que más personas conozcan la situación.

Raileff, que combatió en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, atraviesa actualmente un tratamiento médico costoso. Para solventar los gastos, allegados y vecinos impulsaron una colecta solidaria en la ciudad.

Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados

La acción de Coscu se dio luego de la difusión realizada por ADNSUR y el influencer comodorense Alejandro Rojas, quienes habían lanzado un llamado a la comunidad. El streamer replicó el mensaje y alentó a sumar colaboraciones para alcanzar la meta propuesta.

La participación de una figura masiva del ecosistema digital como Di Salvo permitió que el caso llegara a una audiencia más amplia, generando un efecto multiplicador en la difusión de la campaña.

El veterano de Malvinas agradeció el aluvión solidario e inició la quimioterapia el viernes pasado

Tras la colecta impulsada por su familia y difundida en distintos puntos del país, se logró recaudar el dinero necesario para acceder al costoso medicamento que necesita para iniciar la quimioterapia.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

La suma alcanzada asciende a $16 millones, un monto que parecía inalcanzable hasta hace pocos días y que se concretó gracias a la solidaridad de vecinos, veteranos de guerra, instituciones y personas anónimas.

En diálogo con ADNSUR, Raileff expresó su profundo agradecimiento: “Solo tengo palabras de agradecimiento. Primero a mis hijos, que se movieron incansablemente en Comodoro, y lograron la donación de una dosis del medicamento que necesitaba. También a la señora Aramayo, que nos entregó otra dosis, y a mi hijo político Fabián Pascal, que gestionó en el Congreso de la Nación y recibió el apoyo de la senadora Andrea Cristina y su equipo. Ellos nos guiaron en Buenos Aires para llegar a la Fundación Argentina de Cáncer, que me entregó otra dosis de la droga que necesito para la quimioterapia”.

Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025

Raileff también expuso las dificultades que atravesó para acceder al tratamiento a través del sistema de salud. Su oncóloga, la doctora María Alicia Bersura, había solicitado formalmente al PAMI la medicación indicada para su diagnóstico: carcinoma espinocelular localmente avanzado.

Sin embargo, el organismo respondió ofreciendo un esquema con fármacos utilizados para cáncer de mama y ovario. “Una total contradicción”, señaló indignado el excombatiente. “Me hicieron perder un mes valioso para haber empezado antes con la quimioterapia. Esas son las incoherencias de las instituciones que deberían ayudar y no poner obstáculos”.

A pesar de las dificultades, Raileff destacó el respaldo de la comunidad y subrayó que gracias a esas voluntades pudo acceder al tratamiento. “Soy trasplantado de riñón hace 10 años, y no podía recibir una medicación que no corresponde. Gracias a Dios y a la gente voy a empezar la quimioterapia con el fármaco adecuado. Agradezco a todos, a quienes donaron, a las instituciones que se comprometieron y a los medios que difundieron mi situación”, concluyó conmovido.