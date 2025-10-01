El streamer Coscu respaldó al ex combatiente de Malvinas de Comodoro con un gran gesto
El streamer argentino Martín “Coscu” Di Salvo se sumó a la campaña solidaria para ayudar a Jorge Omar Raileff, ex combatiente de Malvinas de Comodoro Rivadavia, que necesita fondos para afrontar un tratamiento oncológico.
Martín Di Salvo, conocido en las redes sociales como “Coscu”, apoyó públicamente a Jorge Omar Raileff, ex combatiente de Malvinas oriundo de Comodoro Rivadavia que fue diagnosticado con cáncer y necesita reunir recursos económicos para afrontar su tratamiento.
El referente del streaming argentino compartió y amplificó en sus redes sociales la campaña organizada para acompañar al veterano. Su intervención busca ampliar la llegada de la iniciativa y contribuir a que más personas conozcan la situación.
Raileff, que combatió en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, atraviesa actualmente un tratamiento médico costoso. Para solventar los gastos, allegados y vecinos impulsaron una colecta solidaria en la ciudad.
La acción de Coscu se dio luego de la difusión realizada por ADNSUR y el influencer comodorense Alejandro Rojas, quienes habían lanzado un llamado a la comunidad. El streamer replicó el mensaje y alentó a sumar colaboraciones para alcanzar la meta propuesta.
La participación de una figura masiva del ecosistema digital como Di Salvo permitió que el caso llegara a una audiencia más amplia, generando un efecto multiplicador en la difusión de la campaña.
El veterano de Malvinas agradeció el aluvión solidario e inició la quimioterapia el viernes pasado
Tras la colecta impulsada por su familia y difundida en distintos puntos del país, se logró recaudar el dinero necesario para acceder al costoso medicamento que necesita para iniciar la quimioterapia.
La suma alcanzada asciende a $16 millones, un monto que parecía inalcanzable hasta hace pocos días y que se concretó gracias a la solidaridad de vecinos, veteranos de guerra, instituciones y personas anónimas.
En diálogo con ADNSUR, Raileff expresó su profundo agradecimiento: “Solo tengo palabras de agradecimiento. Primero a mis hijos, que se movieron incansablemente en Comodoro, y lograron la donación de una dosis del medicamento que necesitaba. También a la señora Aramayo, que nos entregó otra dosis, y a mi hijo político Fabián Pascal, que gestionó en el Congreso de la Nación y recibió el apoyo de la senadora Andrea Cristina y su equipo. Ellos nos guiaron en Buenos Aires para llegar a la Fundación Argentina de Cáncer, que me entregó otra dosis de la droga que necesito para la quimioterapia”.
Raileff también expuso las dificultades que atravesó para acceder al tratamiento a través del sistema de salud. Su oncóloga, la doctora María Alicia Bersura, había solicitado formalmente al PAMI la medicación indicada para su diagnóstico: carcinoma espinocelular localmente avanzado.
Sin embargo, el organismo respondió ofreciendo un esquema con fármacos utilizados para cáncer de mama y ovario. “Una total contradicción”, señaló indignado el excombatiente. “Me hicieron perder un mes valioso para haber empezado antes con la quimioterapia. Esas son las incoherencias de las instituciones que deberían ayudar y no poner obstáculos”.
A pesar de las dificultades, Raileff destacó el respaldo de la comunidad y subrayó que gracias a esas voluntades pudo acceder al tratamiento. “Soy trasplantado de riñón hace 10 años, y no podía recibir una medicación que no corresponde. Gracias a Dios y a la gente voy a empezar la quimioterapia con el fármaco adecuado. Agradezco a todos, a quienes donaron, a las instituciones que se comprometieron y a los medios que difundieron mi situación”, concluyó conmovido.