El Gobierno Nacional argentino, bajo la presidencia de Javier Milei y con Guillermo Francos como jefe de Gabinete, oficializó la creación de un nuevo fin de semana largo para octubre de 2025 mediante el Decreto 614/2025 y la Resolución 139/2025.

Esta normativa permite trasladar feriados nacionales trasladables que coincidan con sábados o domingos, moviéndolos al viernes anterior o al lunes siguiente según criterios sociales y económicos, con el fin de maximizar beneficios sociales y reactivar la economía, especialmente los sectores de turismo, hotelería, gastronomía y transporte.

OCTUBRE TENDRÁ UN FIN DE SEMANA LARGO EN 2025

Después de varios meses sin fines de semana largos, el regreso de esta modalidad extendida en octubre representa una mejora notable en la planificación del calendario laboral y escolar. Durante 2025 se han aplicado otras medidas similares para trasladar feriados que coincidían con fines de semana, siguiendo el principio de maximizar los beneficios sociales.

Antes de este decreto, la Ley 27.399 solo permitía trasladar feriados que cayeran en martes, miércoles, jueves o viernes, pero no contemplaba qué hacer con feriados que coincidieran con sábados o domingos.

El Decreto 614/2025 subsana este vacío legal, otorgando a la Jefatura de Gabinete la autoridad para decidir el traslado efectivo de estos feriados. La medida apunta a no modificar los feriados inamovibles, solo alcanza a los trasladables con el objetivo de optimizar el calendario anual para mejorar la articulación entre el descanso de los trabajadores y la actividad productiva.

El Estado busca flexibilizar la gestión de feriados para fomentar más fines de semana largos, un estímulo para el turismo interno y la economía local. Según estimaciones oficiales, los períodos de descanso prolongado movilizan millones de personas y generan ingresos significativos para la economía nacional, contribuyendo a sectores clave como hotelería, gastronomía y transporte.

FIN DE SEMANA LARGO EN OCTUBRE: EL IMPACTO EN EL TURISMO Y LA ECONOMÍA REGIONAL

El sector turístico nacional valoró de manera positiva la medida, subrayando que brinda una oportunidad para potenciar destinos turísticos en todo el territorio argentino. La apertura de este fin de semana largo genera expectativas de incremento en los índices de ocupación hotelera, movimiento gastronómico y demanda en servicios de transporte tanto en las grandes ciudades como en regiones históricamente receptivas al turismo.

La estrategia oficial contempla que mediante el traslado de feriados se incentive un flujo turístico más distribuido a lo largo del año, evitando concentraciones excesivas de viajes en fechas puntuales y generando una reactivación económica más sostenida en las distintas zonas del país. De esta manera, los gobiernos provinciales, municipios y prestadores turísticos pueden planificar y aprovechar mejor estos períodos prolongados de descanso.

La promoción del turismo interno se presenta también como una herramienta para sostener puestos de trabajo en sectores sensibles a la actividad estacional, especialmente en el marco de la recuperación económica tras la pandemia y otros impactos recientes en la economía argentina.

NUEVO FIN DE SEMANA LARGO DE OCTUBRE 2025

El primer feriado trasladable bajo esta nueva norma será el correspondiente al 12 de octubre de 2025, históricamente conocido como el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

En 2025, este feriado cae domingo; por lo tanto, la Jefatura de Gabinete decidió trasladarlo al viernes 10 de octubre para generar un fin de semana largo de tres días que comprende viernes 10, sábado 11 y domingo 12.

Esta decisión, oficializada en el Boletín Oficial por la Resolución 139/2025, busca impulsar la demanda turística y activar la economía en diferentes sectores estratégicos antes de las vacaciones de verano, permitiendo que los argentinos tengan una oportunidad ideal para descansar, viajar y disfrutar en familia.

EL GOBIERNO CONFIRMÓ UN CAMBIO CON EL FERIADO DEL 12 DE OCTUBRE

Además del traslado, el Gobierno eliminó oficialmente la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para el feriado del 12 de octubre, volviendo a llamarse “Día de la Raza”.

Este cambio revertiría la denominación establecida en 2010 bajo la presidencia de Cristina Kirchner, cuando el nombre fue modificado para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural en reconocimiento a los pueblos originarios.

La reversión ha generado controversia, ya que algunos sectores consideran que representa un retroceso en materia de derechos y una negación de la diversidad cultural argentina, mientras que otros apoyan la vuelta a la denominación histórica.