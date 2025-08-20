El sistema de salud neuquino sumó ambulancias y utilitarios en toda la provincia

El gobierno provincial entregó 22 vehículos para el sistema de salud pública, en el marco de la presentación del modelo neuquino de gestión sanitaria realizada este martes. La medida busca fortalecer el parque automotor de hospitales, centros de salud y áreas operativas del ministerio de Salud.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Salud, Martín Regueiro, y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

Un refuerzo al plan sanitario provincial

El ministro Regueiro explicó que la entrega forma parte de la evolución del Plan Provincial de Salud. “Hoy todos los hospitales de la provincia cuentan al menos con una ambulancia 0 kilómetro, lo que garantiza el traslado de pacientes y la primera atención en cada localidad”, sostuvo.

Por su parte, la ministra Corroza recordó que al inicio de la gestión la situación era crítica: “Asumimos con cero medicamentos, cero gasas y cero insumos en los hospitales. Hoy no solo estamos abastecidos, sino que también sumamos infraestructura y un parque automotor renovado”.

Detalle de los vehículos entregados

La nueva flota se distribuyó de la siguiente manera:

Ambulancias 4x2 (2): hospitales de Loncopué y Piedra del Águila.

Ambulancias 4x4 (3): centros de salud de Villa Pehuenia, Barrancas y Caviahue.

Pickups 4x4 (10): hospitales de Las Coloradas, Andacollo, Las Ovejas, Tricao Malal, Junín de los Andes, Cutral Co-Plaza Huincul, Villa La Angostura, Añelo y Rincón de los Sauces, además de una unidad para la Dirección de Automotores del ministerio.

Utilitarias Kangoo (7): hospitales de Loncopué, Picún Leufú y Bouquet Roldán, la Dirección Provincial de Gestión de la Salud, el Centro de Salud Almafuerte, la Dirección de Fiscalización y la Región Sanitaria Confluencia.

Un parque automotor en crecimiento

Estos 22 vehículos se suman a los 27 que ya se incorporaron en 2025, mientras que en 2024 se habían agregado otros 52 móviles.