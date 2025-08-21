El Sindicato de Salud Pública (SiSAP) de Chubut resolvió levantar el paro que había comenzado este jueves por la mañana, luego de mantener una reunión con autoridades del Gobierno provincial.

La decisión se tomó tras avanzar en el diálogo paritario, en el que ya se acordó un incremento salarial del 5%, que se abonará en tres pagos mensuales y con retroactividad al mes de julio.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se fijó una nueva audiencia para el martes 26 de agosto, que se llevará a cabo a las 14 horas en la sede de la Secretaría de Trabajo en Rawson. Allí participarán representantes del gremio y de la Secretaría de Salud de la provincia.

El levantamiento de la medida marca un paso positivo en el proceso de negociación, aunque el conflicto salarial aún no está completamente resuelto. Las partes volverán a encontrarse la próxima semana con la expectativa de seguir avanzando hacia un acuerdo integral.