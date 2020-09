TRELEW - El secretario adjunto del Sindicato Luz y Fuerza de Esquel, Nelson Cretton, brindó detalles sobre el problema de fondo que atraviesan los trabajadores de Luz y Fuerza.

“Tenemos dos compañeros de Trevelin que los despidieron por malversación de fondos y una compañera que la despiden por problemas de salud”, explicó Cretton. En referencia a la malversación de fondos, indicó: “Es algo que se hizo siempre y justo ahora salta esto. Se hizo toda la vida. Tenemos pruebas, tenemos testigos. Era algo tan normal, que no entendemos”.Además criticó a la Cooperativa 16 de Octubre, aludiendo que “persiguen a los trabajadores”.

Los trabajadores que mantienen medidas de fuerza culpan a los conductores de la Cooperativa 16 de Octubre por José Luis, un compañero de 63 años que perdió la vida en su puesto de trabajo, cuando debería haber estado en su casa por ser considerado población de riesgo, según señala el decreto nacional por la pendemia del coronavirus.

“Están haciendo ir a trabajar a trabajadores que tienen más de 70 años y son pacientes de riesgo”, denuncia Cretton. “Nuestro compañero José Luis, de 63 años y con una enfermedad crónica, falleció en pleno paro a causa de esto. Ellos nunca le hicieron la consulta vinculante; si la tuviéramos nunca hubiera pasado lo de José Luis”.

José Luis se desempeñaba en la oficina pública de obras sanitarias, y hay una gran consternación entorno a su fallecimiento. “Estamos indignados porque José Luis murió en el lugar de trabajo. Por el COVID-19, según el decreto que firmó el presidente, no tenía que ir a trabajar. No lo respetaron. Tenemos a compañeros de más de 60 años trabajando; el decreto ya no existe”.

Cretton dijo sentir “impotencia y rabia”, y criticó: “Estos señores manejan la Cooperativa como si fuera una estancia”. En cuanto a los pasos a seguir a partir de ahora, indicó que el paro continuará de forma indefinida. “Primero tuvimos el conflicto de Dolavon, después el conflicto nuestro, y ahora aparentemente viene el conflicto de Rawson. Es evidente que todo esto está calculado”.

En este sentido anunció que entablarán diálogo con Héctor González, secretario general de Luz y Fuerza, para convocar un paro a nivel provincial. “Estamos solicitando al compañero Héctor que haga una convocatoria con medida de fuerza a nivel provincial”, sentenció Nelson Cretton.