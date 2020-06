RAWSON (ADNSUR) - El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública del Chubut (Sisap), Carlos Sepúlveda, confirmó que a partir de la medianoche del jueves, el gremio inició un paro por tiempo indeterminado en toda la provincia en reclamo del pago de los sueldos atrasados de abril y mayo.



Esta situación de conflicto determinó, en simultáneo al anuncio de la medida de fuerza por parte de los trabajadores, renuncias masivas de los directores de los hospitales de esta provincia.



El mismo gremio de la salud había elevado ayer un petitorio exigiendo al Ministro de Salud, Fabián Puratich, que se pague a la planta de personal los sueldos atrasados y la liquidación de las "cláusulas gatillo" del 15% pendiente del año pasado más retroactivos adeudados, argumentando que "en vez de pedir aplausos y reconocimientos por el trabajo frente a la pandemia (de coronavirus) mejor sería que nos paguen".



En diálogo con Télam, Carlos Sepúlveda sostuvo que "ya no aguantamos más con dos sueldos adentro y encima el Ministro de Economía (Oscar Antonena) habló del pago de rangos de la administración pública en el que no estamos nosotros".



"No nos queda más remedio que el paro que haremos a partir de la medianoche hoy (jueves) y será por tiempo indeterminado, aunque garantizando las guardias mínimas", indició Sepúlveda.



En medio del fuerte reclamo que tuvo epicentro en Trelew, el director de ese hospital Sebastián Restuccia anunció a viva voz, en la asamblea de trabajadores que se realizó en los pasillos del hospital local, que había presentado la renuncia al cargo y aseguró que todos los directores de las áreas programáticas estaban dispuestos a hacer lo propio.



"Los directores del área programática de Comodoro, los directores del área programática de Puerto Madryn, todos estamos presentando la renuncia", manifestó Restuccia en medio de la asamblea de trabajadores del hospital de Trelew, la ciudad con más casos de Covid 19 positivo de Chubut que fue declarada como localidad con circulación comunitaria del virus.



En tanto, el Ministro Puratich concurrió al hospital a escuchar los reclamos en persona, para trasladar el planteo al gabinete del gobernador Mariano Arcioni.donde recibió como respuesta que tenía que decidir "si quería actuar como médico o como funcionario", según pudo reconstruir Télam de fuentes confiables que no garantizaron la continuidad del funcionario en el cargo.