Un trabajador denunció que sus pares abusaron sexualmente de él como forma de “un rito de iniciación” en una compañía proveedora de caños del gasoducto de Vaca Muerta. Los abogados de la empresa se dirigieron con la víctima hacia la fiscalía de Neuquén, y luego despidieron a las personas señaladas de cometer el ataque.

Frente a este hecho, desde el gremio petrolero se mostraron insatisfechos con la decisión de la compañía y afirmaron que deberían haber suspendido a los empleados y esperado a que la investigación judicial determine las responsabilidades específicas.

Según informó La Mañana de Neuquén, el Fiscal Jefe Maximiliano Breide Obeid indicó este miércoles que la Justicia está investigando hace un mes y medio a ocho trabajadores de una firma petrolera, ya que en la revisación médica a la víctima se pudo comprobar el abuso, que se dio en el marco de una práctica ya habitual en esa empresa, a la que denominaban "el cumpleaños".

Por su parte, Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en las últimas horas se pronunció en relación a la polémica y se mostró en contra de la decisión que tomó la empresa.

"Lo están haciendo fuera de la ley, deberían haberlos suspendido en el caso de que fueran sospechosos, y una vez que la Justicia dictamine hay que tomar las medidas", dijo en diálogo con LU5.

Según explicó, "la empresa aduce que hicieron esta práctica y no estamos de acuerdo, hablamos con los compañeros y nos dicen que no estaban porque estaban de franco o estaban viajando porque van en su propio vehículo".

Desde la firma informaron que realizaron una investigación interna a partir de la denuncia. Así, la Justicia tiene en su poder las filmaciones de lo momentos previos y posteriores al abuso, al igual que una gran cantidad de declaraciones, entre las que se suman las de otras antiguas víctimas de esta práctica, que ya se había naturalizado en el sector.

Breide Obeid aclaró que todavía no se puede determinar que sean específicamente ocho los autores del abuso. Sin embargo, agregó que la decisión de la empresa -que evaluó como acertada- fue despedir con causa a todo el equipo, ya que se estima que podrían haber sido cómplices del hecho.

Sin embargo, desde la compañía informaron que fueron los 11 los trabajadores despedidos. "Luego de tomar conocimiento de graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa ocurridas en las instalaciones de la localidad de Senillosa (provincia de Neuquén), se llevó a cabo una investigación interna y, como resultado del relevamiento, se adoptaron medidas disciplinarias sobre un total de 11 empleados", agregaron en un comunicado.

Rucci protestó contra esta decisión. "Metieron en una bolsa a 11 personas, no está definido con una sentencia que acredite que realmente fueron todos, se ensucia el buen nombre de muchos que no tuvieron nada que ver muy libremente y se los deja en cima en la calle", señaló.

El sindicalista aseguró que no tenían conocimiento de que ocurrieran este tipo de prácticas, y se mostró a favor de denunciar e investigar las acciones para imponer sanciones disciplinarias. "La denuncia está bien, obviamente que hay que hacer una denuncia si sucede este tipo de cosas, pero el obrar de la empresa no está bien. No puede determinar una empresa libremente", dijo y agregó que la investigación debería quedar en manos de la Justicia.