El servicio de castración gratuita para perros y gatos estará hasta el 22 de agosto en Km. 17

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia realizará un operativo gratuito de castración de perros y gatos en la Asociación de Forestadores y Productores de Km. 17 (Av. Ricardo Pettinari) desde este lunes 11 hasta el viernes 22 de agosto.

Los turnos se asignarán presencialmente en la Asociación.

El operativo busca reducir la población callejera en una zona con denuncias por perros sueltos que afectan a las chacras. El servicio, que en clínicas privadas supera los $100.000, será gratuito para vecinos.

Cabe destacar que Km.17 es una zona de Comodoro que registra un alto número de perros en situación de calle, con reclamos vecinales por ataques a animales de granja, mordeduras y maltrato. La castración es el único método efectivo para controlar la reproducción descontrolada.

Cómo acceder al servicio de castración en Km.17

Desde la Municipalidad informaron que en esta oportunidad no habrá turnos web. Los interesados deben presentarse en la Asociación para sacar turno.

Hay que tener en cuenta que el animal debe estar en ayunas de 12 horas (sin agua ni comida). El tutor debe concurrir con DNI en mano y ser mayor de 18 años.

Los gatos deben asistir en jaula, canil, caja cerrada, bolso o mochila, mientras que los perros deben ir con correa, collar o pretal. Si son de mayor tamaño, se debe llevar un acompañante para su traslado.

Los tutores “deberán permanecer en el recinto hasta que se haga entrega del paciente. Posterior a la cirugía, llevar una manta o abrigo para preservar el calor corporal del paciente", informaron.

Sobrepoblación animal en Comodoro: un problema crítico

Comodoro Rivadavia enfrenta una emergencia histórica: la sobrepoblación de perros y gatos ya supera los límites tolerables. En una ciudad de 200.000 habitantes, el número de animales debería rondar los 100.000, pero la realidad es muy distinta. El abandono, la reproducción descontrolada y la falta de medidas efectivas generan un grave problema sanitario, ambiental y de maltrato.

El tema volvió a ponerse en debate luego del abrazo masivo al Dispensario Canino y la reunión de las animalistas e integrantes de la Red de Políticas Públicas, Nanci Arismendi y Viviana Binder con el secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio, Miguel Gómez.

La solución existe y está probada: se llama Programa de Equilibrio Poblacional (PEP)

Creado por la Red de Políticas Públicas de Argentina, este modelo ético, económico y eficaz ya funciona en más de 100 ciudades del país. El PEP combina castraciones masivas, gratuitas y tempranas con educación comunitaria, y es la única forma de reducir el sufrimiento animal y los riesgos para la salud pública.

¿Por qué el PEP es imprescindible en Comodoro?

A pesar de contar con leyes como la Provincial N° I 655 y la Ordenanza Municipal N° 15.776/21, las calles siguen llenas de animales enfermos, víctimas de atropellos o maltrato y crueldad. El problema no se resuelve con medidas aisladas: solo el PEP, aplicado correctamente, puede frenar esta crisis.

Las 6 claves del PEP: ¿cómo funciona?

Para que el programa sea efectivo, debe cumplir con estos principios:

✅ GRATUITO: Eliminar barreras económicas es esencial. Si el vecino debe pagar o demostrar "pobreza", el programa fracasa. La sobrepoblación no la generan los animales en situación de calle (que suelen estar malnutridos y con baja capacidad reproductiva), sino los perros y gatos domiciliados sin castrar. La gratuidad incentiva la participación masiva.

✅ MASIVO: Se debe castrar al 20% de la población animal anual (en Comodoro, unas 20.000 esterilizaciones por año). Menos del 10% solo retrasa el problema. La urgencia exige acción rápida y a gran escala.

✅ SISTEMÁTICO: Sin interrupciones. Turnos ágiles, múltiples vías de comunicación y atención a emergencias (hembras en celo o preñadas). Lo ideal: avanzar hacia un sistema por orden de llegada.

✅ TEMPRANO: La castración debe ser antes del primer celo o alzada (a los 3 meses de edad). Si no, una hembra puede generar 5 crías por camada, perpetuando el problema.

✅ EXTENDIDO: Llegar a todos los barrios con jornadas en sociedades de fomento, escuelas, móviles quirúrgicos y espacios públicos. Sin trabas burocráticas.

✅ NO EXCLUYENTE: Sin discriminación. Atender machos, hembras, mestizos, con o sin tutor, urbanos o rurales. Ignorar a los gatos, por ejemplo, solo desplazará el problema.

Resultados comprobados

Primera fase: Reducción drástica de animales abandonados, colonias felinas, accidentes viales, mordeduras y enfermedades zoonóticas (rabia, leptospirosis, sarna, etc.).