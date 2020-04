RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Nelson Esquivel es un trabajador petrolero que está internado en el Hospital Regional de Río Gallegos, recuperándose tras confirmarse que había sido infectado con coronavirus. Desde su habitación, aislado en el Hospital, aseguró que "se siente muy bien, cada día mejor", y que por el momento no tiene complicaciones. Y agradeció el trato del personal de Salud. “Es impresionante como llevan el protocolo los profesionales”, dijo.

La semana pasada una mujer que estaba en un hotel del paraje Las Orquetas, ingresó al mismo hospital con síntomas de coronavirus. A los días, se convirtió en el primer caso positivo de Río Gallegos. En ese mismo lugar estaba un petrolero (neuquino) que también posee COVID-19 y hoy está en el hospital de Zapala. Ambos se encuentran en terapia intensiva.

Nelson es un petrolero de 38 años, se encuentra aislado, y ya había manifestado que había tenido un estrecho contacto con el neuquino de Cutral Có, también infectado.

Está internado desde el 2 de abril y si bien días previos tuvo una gripe que “casi lo mata” -según indicó él mismo a La Opinión Austral- hoy se encuentra muy bien de salud. “Estoy muy bien gracias a Dios. Todavía en el Hospital, donde me están tratando muy bien. Es impresionante como llevan el protocolo los profesionales”, destacó el petrolero que tiene aislada a su familia en su casa: su esposa, y sus hijos de 5 y 15 años.

Nelson recordó que, tras el primer estudio que le dio negativo, los profesionales le hicieron otro “porque tenía muchos síntomas”, y ese segundo hisopado le dio positivo. Según señaló, estima que desde el 25 de marzo está con síntomas: “Estoy, según los médicos, recuperado totalmente. Ya no tengo más fiebre, no me duele nada. Los análisis que me hicieron) salieron bien, no tengo complicaciones en los pulmones, todo bien”, explicó.

Asimismo, manifestó que piensa que se contagió en el hotel Las Horquetas, donde ya se registraron otros dos casos positivos: “Ya vine con el virus a Río Gallegos”, dijo. Y ahora debe pasar tres días sin fiebre para tener otros hisopados y obtener dos resultados negativos. De ser así, le darán el alta, pero continuará en aislamiento.