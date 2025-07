La historia de Franco, el joven que se mudó desde Las Heras a Comodoro en busca de trabajo y vive hace más de un año en una camioneta, despertó la solidaridad de personas que conocieron su historia a través de SETA TV y ADNSUR.

Una de ellas es Gabriela, una vecina que al enterarse del duro momento que estaba atravesando Franco y decidió acercarse hasta Francia y Sarmiento, donde permanece estacionada la Fiat Qubo del joven santacrueño.

Tras charlar y conocer su historia, le prometió regresar para hacerle un regalo que para muchos puede resultar superficial, pero que en las condiciones en las que está viviendo Franco es fundamental: el corte del pelo y de la barba en una peluquería de la ciudad.

“Nos fuimos a la peluquería para ponerlo más lindo. Es un chico al que le tocó pasar un mal momento y ahora se va a levantar y volver a ser él. Es muy instruido y educado”, aseguró la vecina en diálogo con ADNSUR.

Franco agradeció la ayuda y sostuvo que a pesar del díficil momento que atraviesa, rescata la solidaridad mostrada por los vecinos. “Conozco gente linda, buena y simpática”, afirmó con su tono sereno y respetuoso.

Lucas, el peluquero a cargo del impactante cambio de look, también se mostró agradecido de poder dar una mano: “Siempre es un gusto poder ayudar a la gente”.

Con el trabajo ya terminado, Gabriela remarcó lo importante que es prestar atención a las necesidades de los otros. “Les pido a todos que se atrevan a ayudar. Mientras tengan la posibilidad, que no miren a quién, sino que hagan el bien”, subrayó.

LA DURA HISTORIA DE FRANCO

Franco se mudó a Comodoro en busca de trabajo, pero las cosas no salieron como esperaba. Ante la falta de un empleo fijo, vive en su camioneta hace más de un año y sufre necesidades extremas.

“Estuve cuatro días casi sin comer, solo probé dos bocados”, contó el joven en diálogo con SETA TV, dentro de su camioneta Fiat Qubo.

En ese vehículo partió desde Santa Cruz rumbo a Comodoro, luego de que cerrara el restorán en el que trabajaba como lavaplatos. “En Las Heras, si no estás en el petróleo, no tenés trabajo. Por eso me vine para acá, porque al ser una ciudad hay más oportunidades”, explicó.

En la ciudad petrolera, el escenario no fue el esperado. Si bien cada tanto consigue changas o recibe ayuda de vecinos a los que asiste para hacer compras, al no tener un trabajo fijo no puede alquilar una habitación ni arreglar la camioneta, que lleva más de un año parada.

“Llegué con el motor fundido. Después se le murió la batería y con el tiempo se le pincharon las cubiertas. Hay veces que tengo trabajo. Busco plata para arreglar el auto y para poder alquilar”, relató el santacruceño.

Con la llegada de la ola polar, la situación se volvió cada vez más grave. Cuando estaba pasando hambre y sufría las consecuencias de las bajas temperaturas, en la vida de Franco apareció Román, un conocido tiktoker de Comodoro que compartió su historia y logró que muchas personas se acercaran a ayudarlo.

“Después de lo que pasó con Román, la gente me trae comida hecha, calentita. También me traen ropa. Un chico me dio una bolsa y adentro tenía un alfajor. Eso vale oro”, agradeció.

Agradecido por todo el apoyo que recibió, Franco explicó que tiene experiencia como lavaplatos y como repartidor de alimento para perros, actividades que hizo en Santa Cruz, aunque está dispuesto a realizar cualquier trabajo. Quienes quieran ayudarlo, pueden acercarle comida y agua caliente, un insumo clave para afrontar las bajas temperaturas.