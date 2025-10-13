Las imágenes hablan por sí solas y sintetizan un sufrimiento que se extendió durante más de dos años. Los hermanos Ariel y David Cunio, hijos de argentinos, se reencontraron con su familia tras ser liberados por Hamas y el conmovedor abrazo quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas.

Poco antes, los jóvenes de 28 y 34 años, secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque al kibutz Nir Oz, habían podido hacer una videollamada con Silvia, su mamá, en lo que fue la primera comunicación que mantuvieron desde que habían sido capturados.

Según informó La Nación, el secuestro de los hermanos ocurrió mientras en la casa de sus padres se habían reunido cerca de veinte familiares. Fue Ariel quien advirtió al grupo familiar por WhatsApp que había terroristas dentro del kibutz.

Se conocieron las primeras imágenes de los rehenes argentinos liberados por Hamás

Lo que siguió fue un infierno. De los veinte miembros reunidos esa noche, ocho fueron secuestrados. Con el paso de los meses, algunos lograron volver a salvo en distintas tandas de liberación, hasta este lunes, cuando David y Ariel Cunio volvieron a Israel.

Israel advierte que Hamas entregó solo 4 de los 28 cuerpos

Las autoridades israelíes informaron que Hamás entregó este lunes solo cuatro ataúdes con restos de rehenes fallecidos a la Cruz Roja, de 28 comprometidos.

En respuesta, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que si Hamás estuviera retrasando intencionalmente el regreso de los rehenes muertos, sería una violación del acuerdo. “La misión urgente a la que todos nos hemos comprometido ahora es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes caídos”, escribió el funcionario israelí en X.

Hamas liberó a los últimos 20 rehenes tras un acuerdo de paz con Trump; entre ellos hay tres argentinos

“El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cuerpos hoy constituye un incumplimiento de sus compromisos”, dijo Katz, y agregó que “cualquier retraso o evasión deliberada será considerada una flagrante violación del acuerdo y será tratada en consecuencia”.

El portavoz de las FDI, general de brigada Effie Defrin, dijo que Israel exige que Hamás cumpla con su parte del acuerdo.

Los ataúdes de los cuatro rehenes fallecidos se encuentran ya en Israel, según la Policía, y están siendo escoltados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) para ser identificados formalmente en el Instituto Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv.

Tras la identificación, se notificará a sus familias de inmediato, según informaron las FDI y la ISA en un comunicado conjunto este lunes, reportó la cadena CNN.

Patricia Bullrich lanzará un Centro Nacional Antiterrorista para “prevenir amenazas extremistas" en Argentina

Hamas anunció previamente que devolvería cuatro cuerpos el lunes, nombrando a Daniel Peretz, Yossi Sharabi, Guy Illouz y Bipin Joshi como los rehenes cuyos restos serían entregados.

Antes de cruzar a territorio israelí, los soldados de las FDI organizaron una ceremonia en la que cubrieron los ataúdes de los rehenes con banderas israelíes, los saludaron y recitaron un capítulo del Libro de los Salmos, según su comunicado.

Por su parte, el Foro de Familias israelitas de Secuestrados y Desaparecidos reclamó hoy que devuelvan “a casa ya” a todos los rehenes que cayeron en poder de Hamás, estén vivos o fallecidos.

"Las familias se mostraron conmocionadas y consternadas al enterarse que hoy solo se devolverán cuatro de los 28 cuerpos de personas que fueron secuestradas y asesinadas, que Hamás tiene en su poder”, dice el comunicado.

Falta de higiene, contaminación y peligro de colapso: descubrieron graves irregularidades en un supermercado de San Cayetano

Plantea que “esto representa un flagrante incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás” y señala que espera que tanto el gobierno de Israel como los países mediadores tomen medidas inmediatas “para rectificar esta grave injusticia”.

“Los mediadores deben hacer cumplir los términos del acuerdo y garantizar que la organización terrorista Hamás pague el precio de esta violación”, finaliza el comunicado.