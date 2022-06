El estudio principal de Radio del Mar fue bautizado como “Carlos Oso Bareilles”, en recuerdo del querido conductor que el 11 de junio de 2021 al conmemorarse mañana el primer aniversario de su partida.

"Osito" Bareilles, hijo del recordado conductor, relató a ADNSUR que la idea de la placa con el nombre y la imagen de su padre para el estudio nació del equipo que integra la radio, teniendo en cuenta que "él pasó gran parte de su tiempo haciendo lo que le gustaba y transmitiendo toda la pasión que llevaba adentro".

Se cumple un año de la muerte de Oso Bareilles y bautizaron el estudio de Radio Del Mar con su nombre

En un día donde los recuerdos se hacen más presentes que nunca del querido “Oso”. Su hijo reconoció que “es muy difícil contenerse porque la emoción es muy grande”.

“Es difícil pero es lo justo, que sea reconocido porque se lo merece”, afirmó. Y agradeció “El cariño de la gente que no para de llegar todos los días. Estoy muy agradecido porque cada muestra de cariño es un abrazo que recibimos”.

SIGUE PRESENRE

Por su parte, el periodista Héctor Cárdenas recordó que el "Oso" era "un hermano que le dio la vida", ya que desde muy jóvenes comenzaron a trabajar juntos en el mundo de la radio.

El bautismo del estudio con su nombre: "Es una manera de seguir teniéndolo presente”, reconoció. “ Hoy se dan emociones encontradas, por un lado de tristeza porque hace un año que no está con nosotros. Y por otro , recordándolo de la mejor manera”.

“Él no hubiera querido que se lo hiciéramos pero era lo que merecía tener. Su manera de ser era que no le gustaban los reconocimientos. Pero es donde se desempeñó toda la vida. Era una manera de homenajearlo. No ha pasado ni un día que un oyente no se haya acordado ”, concluyó el periodista.