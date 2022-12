La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lamentó la decisión del gobierno nacional - a través de un comunicado - de decretar feriado nacional este 20 de Diciembre para que la ciudadanía pueda celebrar la llegada de la Copa Del Mundo. Sin embargo, desde el sector indicaron que esto perjudica al comercio a tan solo tres días de la Navidad.

“Es una de las fechas comerciales más importantes en el año. Un feriado en todo el país perjudica las ventas de las pymes comerciales”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González, quién recordó que los festejos serán únicamente por el recorrido de la ”albiceleste" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y no en todo el país.

“Entendemos la decisión del Gobierno nacional, pero no estamos de acuerdo con que se decrete feriado. Lo más lógico ante una situación excepcional como esta sería definir el día como no laborable y así es el empresario el que determina si abre o no su establecimiento”, planteó González.

La Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia(CaCIPCR) también decidió adherir al comunicado del organismo nacional, atento a los perjuicios económicos del sector que viene de afrontar años sumamente complicados y que durante las fiestas busca remontar las ventas.

“Los jugadores nos mostraron que con trabajo y esfuerzo se puede ganar un campeonato. Imitando su ejemplo, en nuestra cámara honramos a la Argentina de la mejor forma que sabemos…trabajando”, manifestaron.

Ya el lunes la Federación Empresaria del Chubut (FECh) había lamentado la decisión del gobierno de otorgar un bono 24 mil pesos a trabajadores del sector privado, debido a las condiciones económicas reinantes.

Las cámaras componen la institución de Chubut dejaron en claro que no están dadas las condiciones económicas, ni financieras para cargar una nueva obligación, teniendo en cuenta que diciembre tiene no sólo el pago de los sueldos con los incrementos acordados, sino también el correspondiente medio aguinaldo.