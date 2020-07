COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – “La Radatilly freestyle”, una competencia que se realizó en febrero en la villa balnearia, donde se filmaron varios videos que fueron subidos a internet, significó el despegue de Khaleb Manzur (17), el adolescente de Rada Tilly que la rompe con su música en internet y que día a día suma más seguidores.

El último mes, Khaleb firmó contrato con un sello español y ya se prepara para lanzar su primer tema con ellos: “Versátil”. Todo esto, en tan solo cuatro meses, los más raros que se viven en las últimas décadas por la pandemia del coronavirus.

Al otro lado del telefóno a Khaleb se lo escucha contento; está creciendo en su pasión: la música. “Estoy contento, es muy loco todo esto. A partir de la competencia surgieron un montón de videos que se hicieron virales y que dispararon mis redes sociales. Si vamos a los números, empecé febrero con 600 seguidores y ahora estoy con 20.000, es un montón”, valoró en diálogo con ADNSUR.

El aumento se sus seguidores también trajo nuevas oportunidades para él. Un mensaje de un desconocido terminó siendo una invitación para firmar con un sello de España que estaba buscando artistas argentinos.

Se trata de “Konekta Music” que trabaja con Goner Studio, una agencia de publicidad que representa a importantes artistas del género, como Beret del país ibérico.

“Buscaban artistas en desarrollo, que estén en una medida de entre 10 mil y 20 mil seguidores y a los cuales ellos creían que podían potenciar un montón en conjunto con los artistas ya consagrados que tienen”, contó a ADNSUR. “Ellos se van a encargar del management en redes sociales, el booking de eventos, la distribución de la música en plataformas como Spotify, además tienen convenio con Vevo; todo como muy profesional, pero primero estamos haciendo un trabajo en redes sociales, apuntando a la profesionalización del mismo”, agregó.

SU HISTORIA

A Khaleb desde chico le apasiona la música. A los seis años hizo canto, y entrando a los 12 escribió sus primeras canciones, “dos o tres cositas, muy malas, muy básicas, que después borre.

Luego, el freestyle fue su nuevo inicio y comenzó a competir y despertar elogios entre quienes lo escuchaban.

A mitad del 2019 comenzó a meterle con más fuerza y a mediados del año pasado gracias a Teo “Chimichanga” Boggan, un amigo que es productor, grabó sus primeras canciones.

De a poco sus creaciones fueron sumando reproducciones a partir de letras profundas y buen ritmo, tal como sucedió con “Adolescencia”, donde resume su vida: su nacimiento, el descubrimiento de una enfermedad genética (Atrofia Muscular Espinal 2) que le impide caminar, el nacimiento de su hermana, su partida a Buenos Aires, la discriminación y su ánimo de superación ante la adversidad.

Por estos días, Khaleb ya trabaja en su nuevo tema. Por ahora no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, espera que sea este mes y así seguir creciendo en la música.

“Esto es todo muy loco para mí. Versátil’ tiene una frase que me gusta mucho, que dice: ‘Un pibe en Argentina escribiendo para su gente, tres años después empieza a soñar más fuerte y hoy sus letras van a Europa cruzando dos continentes’, y me gusta porque yo empecé improvisando porque me gustaba, siempre fui una persona que en lo que sea buscó destacarse, y que me estén dando la oportunidad de trascender como artista independiente de una buena manera y tener un grupo de trabajo que cuente con vos significa que ven un potencial real”, indicó, este joven que demuestra que para crecer y soñar no hay barreras.