“Estamos terminando de definir algunas cuestiones con el ministro de Economía, Oscar Antonena”, detalló el gobernador Mariano Arcioni este viernes luego del acto por el ‘Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Diversidad’, y sostuvo que en las próxims horas ya estaría listo.

"Va a ingresar hoy o el lunes a la Legislatura provincial. Hay mucho énfasis en la obra pública e infraestructura –especialmente- escolar”, apuntó.

AUMENTOS POR DECRETO

En relación con las últimas negociaciones paritarias, Arcioni señaló que “ante la falta de acuerdos en los gremios, tomé la decisión porque sino había un mes sin aumento para los trabajadores”.

"No se puede dejar a los trabajadores durante un mes sin aumentos cuando tenemos la voluntad. Vamos a dar los aumentos por decreto. Ya se firmaron. Vamos a seguir conversando para acompañar los aumentos para todos los trabajadores. Pero la Paritaria no está cerrada. No podemos dejar a los trabajadores sin un aumento”, afirmó.

“El presupuesto contempla la infraestructura en las escuelas junto con el proyecto de ley de la ‘emergencia aúlica’ y esperemos que se lo apruebe en las próximas sesiones de la Legislatura”, señaló.