CAPITAL FEDERAL - Esta semana, Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 23 años desaparecido desde el pasado 30 de abril, cuando viajaba desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca, se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Al término del encuentro, la mujer expresó: "renuevo la confianza en el señor Presidente". Este miércoles se conoció que Alberto Fernández le regaló a la mamá de Astudillo Castro un perro, que es sobrino de Dylan, la mascota más conocida del primer mandatario.

"El perro de Facu murió en el momento de la búsqueda. Volvíamos de un rastrillaje y alguien lo mató a Felipe [por la mascota], lo dejaron tirado al lado de casa, en el desagüe. Me mataron a Felipe y yo estaba rota porque venía de un allanamiento, creo. Y, como pudimos, con la fuerza que nos quedaba, enterramos a nuestro Feli, que ha vivido tantas cosas con nosotros", explicó Castro al canal TN.

La mujer aseguró que el Presidente se enteró de ese hecho y, por ello, los sorprendió con una nueva mascota. "Nos regaló un perro, es sobrino de Dylan. Es hermoso, son hermosos esos perros", relató.

"Confío más en los perros que en las personas, nosotros somos re perreros todos", contó la mamá de Astudillo Castro sobre su familia, y remarcó que el nuevo integrante todavía "no tiene nombre". Además, aseveró que la política no la trató bien, "pero me llevo un perro", dijo.

Últimos avances en la causa

En la zona de rastrillaje donde buscaban a Astudillo Castro se encontró un cuerpo, sobre el cual se realizó una autopsia, que ya concluyó. Las muestras de ADN serán claves para determinar si se trata del joven desaparecido, quien fue detenido al menos dos veces por policías bonaerenses en la ruta 3, en el partido de Villarino. Se supone que esa prueba arrojará resultados la semana próxima.

En las últimas horas, fuentes con acceso al expediente aseguraron que los restos óseos hallados "corresponderían a un varón de aproximadamente 20 años". Por otro lado, Castro indicó al canal TN: "Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento".

Leandro Aparicio y Luciano Peretto, los letrados que representan a la mamá de Astudillo Castro, mantienen la hipótesis de que el joven fue víctima de una desaparición forzada y apuntan a la Policía Bonaerense.

