CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández anunciará este viernes cómo será la nueva etapa del aislamiento social, que entrará en vigor el próximo lunes, según se confirmó al cabo de una jornada en la que el Ministerio de Salud reportó 149 nuevas muertes y 7.498 contagios por coronavirus.

En este contexto, el presidente anunciará mañana, desde las 12, como será la nueva fase del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, que regirá desde el lunes próximo, informó oficialmente la Casa Rosada.

El anunció será en la Residencia de Olivos y junto al primer mandatario estarán el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Fernández informará sobre "las condiciones de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir la pandemia de coronavirus", indicó un comunicado oficial.

El Presidente analizó la evolución de la epidemia en Olivos con Rodríguez Larreta y Kicillof, ocasión en la que se pasó revista a la situación específica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, donde se concentran la mayoría de los casos de coronavirus.

Tras la reunión, Fernández tuvo un contacto por videoconferencia con una decena de gobernadores en cuyas provincias hubo un aumento de casos de la Covid-19 en las últimas semanas.

Más temprano, el jefe de Estado se reunió con los expertos epidemiológicos e infectólogos, con la idea de reforzar el mensaje a la sociedad de mantener "el distanciamiento" y las medidas de cuidado que evitan el contagio del coronavirus en esta etapa de la pandemia.

En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que apuesta con optimismo a que la vacuna contra el coronavirus que se producirá en Argentina esté lista "en el primer trimestre del año que viene".

"Ha habido mucha prudencia en el anuncio, pero, si usted me pregunta, yo me juego y apuesto a que será en el primer trimestre del año que viene. Soy optimista, el laboratorio dijo el primer semestre, a mediados de año, pero todo el semestre no es eso", afirmó González García a Radio Metro.

Fuente: Télam