El preocupante mensaje que lanzó Tiago PZK: "Me siento solo y muy vacío"

En medio de su gira por España, Tiago PZK estalló en Instagram y compartió una fuerte reflexión sobre las críticas que recibe en las redes sociales. El cantante se refirió especialmente a los comentarios sobre su físico, su relación con Belén Negri ‘La Chilena’ y su vida personal.

El artista decidió conectarse a la plataforma Twitch y charló con sus fanáticos y seguidores sobre su presente musical y cómo se siente al respecto. Con miles de personas haciéndole preguntas y comentando, el joven de Montegrande se mostró sinceró ante ellos.

En líneas generales, el cantante expresó que no está seguro de ser completamente feliz con su carrera musical. “La verdad, mi gente, es que me siento muy vacío. Me siento muy solo y no sé que hacer en cuanto a mi”, indicó.

Por otra parte, aseguró saber que necesita ir a un psicólogo y hablar sus problemas, pero no puede hacerlo estando solo y tan lejos de su hogar. También expresó que no puede tratar sus temas con las personas que lo acompañan en sus giras porque están ocupados, y eso lo lleva a sentirse solo.

“La gente te deshumaniza de un montón de maneras y uno tiene que luchar contra eso todo el tiempo. Todos los días salir una sonrisa en la cara, que tus problemas no sean problemas”, dijo enfocándose en revelar que muchas veces sale a su audiencia con una falsa sonrisa.

Una de las frases que más sorprendió a sus seguidores fue “a veces me hace dudar si es lo que quiero hacer y lo me hace feliz”, refiriéndose a su carrera musical. Para terminar, reveló que se tomará un descanso.

“Los comentarios sobre mi físico, sobre mi vida personal, sobre mi relación, sobre lo que creen que soy por lo que ven en internet me lo paso por los huevos, quiero ser feliz y ya” decía el texto. “Voy a seguir adelante wacho, así me criaron, desde que tomaba mate cocido con pan yo sabía lo que quería y rendirme nunca fue una opción” añadió.

“Somos seres humanos, no robots y todo lo que escriben lo leemos pero no me voy a dejar porque hay millones de personas que me bancan y yo los amo con mi alma.”, cerró de manera reflexiva.