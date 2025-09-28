“Fue mucha casualidad”, dice Luciano Caneo al comenzar a contar su historia. Son las nueve de la noche en un pueblito cerca de Hamburgo y el silencio es casi total. De rato en rato se escucha el relincho de un caballo y las pisadas de aplomo que son una marca registrada de estos animales.

Como dice Luciano: “En Europa se respira caballo todo el tiempo”, e incluso el establo está en el mismo lugar donde viven jinetes y entrenadores. Así, cada vez que abre la ventana ve la pista, los piquetes y los animales, a los que cuida, alimenta y entrena para la alta competencia.

Luciano es comodorense, tiene 29 años y es jinete rider de un gran hara alemán al que llegó este año, luego de una larga carrera llena de sacrificios y trabajo, pero con un objetivo concreto: aprender y llegar a ser un jinete de élite.

“Arranqué casi de casualidad”, dice a ADNSUR desde Grönwohld. “Tenía unos 6 o 7 años y, de regalo de cumpleaños, le pedí a mi papá que me lleve a andar a caballo. Fuimos y pasamos por afuera de una escuelita de equitación, yo me ilusioné y, bueno, mi viejo, como siempre, un crack que está en todas, me anotó en la escuela”.

Luciano era chico, pero ese mundo le encantó y se sumergió en la equitación. En ese club estuvo un tiempo y luego continuó en el Club Hípico Rada Tilly, donde conoció a Anita y Gabriel, a quienes recuerda con mucho cariño.

“Ese fue mi segundo club. Para mí es un recuerdo muy lindo porque aprendí mucho. De muy chico yo le limpiaba la cama a los caballos, les daba la comida y no era exclusivamente subirme al caballito e irme a mi casa. Iba temprano, tomaba mate con Gaby, le dábamos comida a los caballos y aprendí esa cultura de siempre trabajar”.

A Luciano le encantaba el deporte. Sin embargo, la equitación siempre fue cara y, a pesar del esfuerzo de sus padres, llegó un momento en que tuvo que dejarla. Pero él ama el deporte, como su papá, delantero de Luz y Fuerza. De chico, Luciano hizo fútbol, taekwondo y handball, pero su primer amor siempre fue la equitación y, cuando estaba por terminar la secundaria, volvió a su vida.

“Estaba viendo qué estudiar o qué hacer y un amigo, Renzo Bonomi, de Puerto Madryn, estaba viviendo en Comodoro y en ese momento me insistió en ir a Madryn a probar. Me decía que yo podía aprender y, bueno, con 17 años me la jugué y empecé a viajar”.

Finalmente terminó trabajando con la familia Bonomi. Era joven, pero tenía muchas ganas de aprender. Para él fue un camino de ida que le permitió abrir nuevas puertas. Así llegó a Trelew y, luego, un torneo casual en Córdoba que le terminó cambiando la vida.

Luego de esa experiencia, Luciano no volvió a Madryn y se fue directo a Buenos Aires a trabajar, a probar suerte y seguir aprendiendo. Eran tiempos de trabajar por comida y techo. “Era eso o nada, porque nunca tuve la posibilidad de tener mi propio caballo ni de que mis padres me pagaran el deporte para aprender. Siempre lo hice trabajando; o sea, desde muy chico".

"Tenía que limpiar la cama de los caballos para ganarme mi clase y siempre trabajé para aprender. Con los años las cosas empezaron a mejorar y me di cuenta de que podía dedicarme y hacerlo de manera más profesional”.

En Buenos Aires, Luciano pasó por varios haras donde se crían y se desarrollan caballos deportivos. Su trabajo era cuidar y entrenar a los potros. Eran tiempos de ir y venir a Buenos Aires, probar suerte e intentarlo, cruzándose con gente muy buena y no tan buena; hasta que, en un viaje a Córdoba, conoció a Óscar Candizano, un profesor que terminó convirtiéndose en su amigo, a pesar de que al principio fue duro trabajar con él.

Cuando lo nombra, Luciano evidencia el agradecimiento y no duda en decir que es “una persona muy importante. Hoy es un amigo, pero él realmente fue la persona que me dijo que yo me podía dedicar a esto, que trabajara, que iba a llegar. Fue el motor que me impulsó e insistió para que me dedicara a esto”.

Con Candizano estuvo unos años hasta que se presentó la oportunidad de trabajar con un jinete en Buenos Aires. Esa experiencia duró casi un año y luego llegó a La Plata, aunque todo estaba por cambiar.

“Después de estar en La Plata conocí a un amigo que era cuidador y que había trabajado 20 años en Europa, en España. Justo en un torneo con los potros me había ido mal y quería dejar de trabajar. No quería hacer nada más; me sentía solo y quise abandonar todo, pero este amigo, A, me dijo que lo intentara, que viajara a Europa, y me fui.”

Luciano tenía 22 años y se fue a España con la ayuda de su viejo, 100 euros en el bolsillo y la esperanza de saber que un amigo lo iba a recibir en su casa para que pudiera comenzar a hacer su vida en España. Lo que no imaginaba era que su búsqueda lo iba a llevar a Alemania el día que decidió contactar a un argentino que vive en ese país y que se convirtió en alguien fundamental en su carrera.

“Él es un profesional que está acá hace muchos años, muy conocido, y, sin saber hablar inglés ni ningún otro idioma, me arriesgué a ir hasta Alemania. Siempre voy a estar agradecido a él, porque no lo conocía y me abrió las puertas de su casa; comencé a trabajar como groom, como cuidador y montando, siempre con el mismo objetivo: tratar de aprender y aprender”.

Su aventura iba bien, el camino parecía el adecuado, pero había un problema: no tenía ciudadanía europea y eso era una limitación al momento de querer progresar o quedarse. Así, Luciano empezó a ir y venir, persiguiendo su sueño.

“Fue en esos viajes que me di cuenta de que realmente había otro tipo de equitación; era otro mundo, totalmente diferente: la calidad de los caballos, la calidad de la pista, cómo lo vivían ellos. Alemania, Bélgica, Holanda son países que viven para esto; para ellos es como el fútbol para nosotros. Hay mucha pasión, así que realmente aprendí mucho: no es solamente montar, es estar con el caballo, conocerlo, saber cuándo está bien y cuándo está mal, y eso me llamó mucho la atención y se volvió una pasión con los años”.

El jinete finalmente volvió a Argentina y, otra vez, Córdoba lo acogió. Hasta ese momento siempre había montado caballos jóvenes y nunca había saltado en altura; pero en su reencuentro con amigos, su cultura y su lugar, también se reencontró con una yegua que había montado en su primera estancia en esa provincia.

“Sabíamos que la yegua era muy buena y, cuando la volví a encontrar, tenía más edad y más experiencia. Fue en la pandemia y pude seguir trabajando con ella. Hicimos un binomio y fue muy loco porque yo inicié a la yegua en salto y la encontré tres años después con más experiencia; empezamos a saltar palos grandes. Fue como mi primer amor con un caballo”.

Cuando volvieron las competencias, Luciano y la yegua tuvieron la posibilidad de competir en una de las categorías principales de un gran premio. La prueba fue armada por un armador de nivel internacional e hicieron cero faltas. Para él fue un gran resultado, producto de la evolución de su trabajo con la yegua, y el trabajo fue tan bueno que luego el animal terminó siendo vendido.

“Para mí fue una alegría enorme y para mi amigo que me ayudó en ese transcurso. Salió todo redondo”, recuerda.

Después de esa venta, Luciano se cambió de club, pero no fue lo que esperaba. Pasó por varios lugares hasta que volvió a Alemania junto a quien era su novia. En su regreso a esas tierras, la primera experiencia no resultó tan buena como esperaba. Sin embargo, otra vez Ezequiel Ferro, su amigo, le dio una mano y lo contactó con el establo donde vivió durante dos años. Y la experiencia fue increíble.

“Fuimos con ganas de aprender y también nos hicimos querer mucho; aprendimos un montón. Ahí tuve la posibilidad de competir y fue una experiencia increíble. Logré saltar grandes premios, hasta pruebas de 1,40 m con caballos jóvenes, y para mí fue la mejor experiencia que tuve porque allí se pudo ver el trabajo a largo plazo. También conocí mucha gente: me tocó competir con jinetes muy experimentados, jinetes olímpicos que acá saltan con caballos jóvenes; entonces fue la mejor experiencia”.

Todo iba bien en Alemania, pero una lesión en la pierna lo hizo volver a la Argentina. Su regreso, luego de la recuperación, lo llevó a Buenos Aires y, unos meses después, volvió a sonar el teléfono. Era Ezequiel ofreciéndole ir a Holanda con un brasileño. Luciano se pagó los pasajes trabajando, fue a buscar una nueva oportunidad, compitió, vendió un caballo y volvió a la Argentina.

Cada viaje era una cuota de experiencia, la posibilidad de volcar lo aprendido, y otra vez surgió una oportunidad para regresar a Europa. Esta vez el destino fue España, como al principio. Estuvo en el Club de Pineda en Sevilla, entre otras competencias, y luego de un tiempo decidió volver al sur de Alemania. Lo cierto es que estuvo en varios establos, pero no encontraba su lugar.

Las experiencias no eran del todo buenas y muchas veces se sintió “sudaca”, hasta que este año tuvo la oportunidad de sumarse a un hara de gran nivel, gracias a un contacto que hizo con un irlandés.

“Estoy muy contento; es un establo muy grande, una empresa muy conocida, muy linda y muy importante".

"Me dedico a montar caballos jóvenes. En este momento tengo nueve caballos: dos grandes, como para saltar pruebas de 1.50 con proyección, hacer 1.40; y después tengo todos caballos jóvenes de cuatro o cinco años, algunos para debutar y otros ya para un poquito más”.

En ese establo Luciano es jinete rider y cada jinete tiene su groom (la persona que cuida el caballo o te lo prepara). Se trata de un establecimiento grande, donde se crían y se venden caballos, con padrillos para exposiciones.

Luciano convive con compañeros de Finlandia, Italia, Alemania, Bulgaria, Ucrania, entre otros países. El jinete admite que le gusta el lugar. Está cómodo, aprende y siente que crece, pero admite que le gustaría volver a su país.

“Lo mío siempre va por lo deportivo porque es lo que me apasiona. Si bien trabajo de esto y muchos años no pude competir, hoy estoy con la mirada en que quiero saltar grande, quiero sacar lo mejor de mí, ser competitivo y poder llegar a los grandes premios, que es a lo que, como jinete, todos aspiramos. Me ha tocado hacerlo acá y la verdad es que me encantaría poder hacerlo en Argentina para tener el apoyo de mi familia, que me vea mi viejo, que creo que pocas veces me vio. Entonces eso es un sueño que tengo por cumplir”.

A Luciano le gustaría volver por tercera vez al lado de su amigo Óscar, quien le abrió las puertas cuando recién empezaba y quien lo impulsó a confiar en intentarlo. Vaya paradoja: “Alas Ensueño”, como se llama el lugar, creció mucho y se ha profesionalizado con nuevos boxes, una pista de textil y un proyecto que apunta a imitar el modelo europeo, pero adaptado a la economía y al contexto argentino.

Luciano se ilusiona con volver el año próximo y comenzar a saltar en grande, para llegar a la élite del deporte en el país. “Esa es un poco la idea: tratar de buscar algunos clientes que quieran apostar al proyecto, tener la posibilidad de comprar mi caballo o tener algún socio. Hoy siento que estoy en otra etapa, con más experiencia. Me siento capaz de poder manejar un establo, de hacer lo que sea, porque hice de todo, desde pasar la rastra hasta usar el tractor; no era simplemente montar y nada más. Era alimentar los caballos, ir a buscarlos, pelarlos, pero quiero llegar a saltar en primera, o por lo menos intentarlo”, dice con esperanza este pibe de barrio que se animó a incursionar en un deporte caro y abrió sus propias puertas con un sueño: llegar a la élite de la equitación argentina, siendo del sur de la Patagonia.