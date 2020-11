COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los 11 enfermeros y kinesiólogos que llegaron a Comodoro a mediados de octubre desde Buenos Aires, volvieron el viernes a su ciudad luego de haber prestado colaboración en el Hospital Regional y Alvear, donde además trabajaron en el armado de distintos protocolos. “Fue una rica experiencia para ambos sectores”, indicó la licenciada Gisele Marchuk, coordinadora del equipo de trabajo. Ese mismo día, llegaron otras dos técnicas del Detectar a la ciudad.

La coordinadora del equipo de trabajo, Giselle Marchuk, manifestó su satisfacción por el resultado de esta experiencia. “Trabajamos super bien. Nos dividimos en dos grupos: uno fue al Hospital Regional y otro al Alvear y trabajamos en las distintas unidades de los hospitales; terapia, sala general, pero siempre trabajando con pacientes Covid, tratando de aportar nuestro granito de arena y tratando de colaborar con el sistema sanitario de Chubut”, indicó.

Marchuk, quien trabaja en el Modular de Lomas de Zamora que el gobierno habilitó por la pandemia, valoró el trabajo del personal de salud de Comodoro y aseguró que “fue una experiencia enriquecedora para ambas partes”. Aseguró: “Fue muy enriquecedor para nosotros poder ver cómo se trabaja en otro lugar y poder llevarnos la experiencia para compartirla en el Hospital Modular. Creo también que fue enriquecedor para la gente de acá, de mostrar en lo que nosotros trabajamos”.

En este sentido explicó que durante su estadía en Comodoro, además de trabajar en los servicios de Covid - 19, también colaboraron en la actualización de la hoja de enfermería Covid y el armado de un protocolo para visitas a pacientes críticos que sufren coronavirus, que ya se está aplicando en el Hospital Alvear.

“Capacitamos al personal en el armado de una hoja de enfermería para pacientes con Covid y también en el protocolo para que el familiar pueda ver a su ser querido. Mostramos la importancia que tiene que el familiar acompañe en el proceso a su ser querido, porque no es lo mismo una persona de 70 o 80 años, que no tiene el mismo manejo de la tecnología, que un chico de 30 años", destacó.

"La idea es trabajar eso, siempre respetando la intimidad del paciente y que la pandemia no se lleve esta parte humana que todos tenemos. Además, trabajamos el tema del plasma y lo importante de utilizarlo en pacientes leves y moderados, no pacientes graves, porque hace poco se detectó que no tiene efectos en pacientes graves, pero en pacientes leves y moderados vimos cómo cambia y cómo evoluciona”, explicó.

La licenciada en Enfermería por último agradeció la atención que el equipo recibió en la ciudad. “Nos trataron super bien desde el primer día que bajamos del avión. Nos sentimos a gusto, como en casa, porque si bien estábamos lejos y con expectativas de llegar, nos hicieron sentir como en casa desde un primer momento”. Tras la partida del equipo, ese mismo día arribaron a Comodoro otras dos técnicas del Plan Detectar, y 5 enfermeros y un kinesiólogo para Trelew y misma cantidad para Puerto Madryn.